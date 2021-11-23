Косовские сепаратисты в четвертый раз не пустили представителя правительства Сербии в край

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сепаратистские албанские власти Приштины в очередной раз отказали директору Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии в возможности посетить край.

Об этом сообщила пресс-служба сербского ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Глава канцелярии Петар Петкович планировал сегодня утром побывать на чествованиях ктиторов (жертвователей) монастыря постройки 14 века Высокие Дечаны (Високи Дечани). А затем посетить несколько сербских семей – как репатриантов, так и находящихся в социально-уязвимом положении, чтобы передать им помощь от правительства Сербии.

«Никакие запреты не помешают официальному Белграду продолжать помогать нашему народу и поддерживать сербские общины, и премьер-министр временных институтов Приштины Альбин Курти никогда не сможет помешать этому, – говорится в сообщении Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии. – Это уже четвертый раз, когда власти Приштины препятствуют визиту директора Канцелярии по Косово и Метохии в провинцию, и вопрос в том, готовы ли международные посредники сдерживать Альбина Курти в его деструктивной кампании против Брюссельского соглашения и других договоренностей, достигнутых в Брюсселе в процессе диалога. С каждым новым днем ​​и каждым шагом Альбин Курти отдаляет нас от диалога и процесса нормализации отношений, и такими запретами он прямо нарушает все договоренности о свободе передвижения и официальных визитах, в дополнение ко всем другим договоренностям, которые он не соблюдает».

Ведомство заявило, что о последнем запрете будут проинформированы все международные посредники, а также представитель ЕС в диалоге между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак, который сегодня находится с визитом в Белграде.

«Проблема в том, как Курти разрешают создавать «Великую Албанию», не позволяя официальным представителям Белграда посещать своих людей и их святыни в Косово и Метохии», – отмечает Канцелярия по Косово и Метохии.