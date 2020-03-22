Косовские сепаратисты временно отменили блокаду сербских анклавов

22.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Сепаратистское «правительство» Косово временно открыло шесть таможенных переходов, где не будет взиматься 100-процентная пошлина с некоторых товаров из Сербии, но лишь на срок до 1 апреля – на такой шаг албанская верхушка в Приштине пошла в ожидании «взаимности» от Белграда.

Об этом сообщили балканские медиа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Менее чем через 24 часа после решения правительства об отмене введенных налогов на сербское сырье, в Косово прибыл первый грузовик из Сербии и более 170 грузовиков из других стран с различными товарами, – прокомментировал ситуацию спикер Косовской «таможни» Адриатик Ставилеци. – Как и все остальные автомобили, они проходят санитарно-гигиенический контроль, который на пограничных переходах проводят медицинские работники».

Ставилеци не сообщил, сколько именно сербских грузовиков пересекли границу со времени отмены пошлин, при этом, по его словам ,на косовских КПП пока не появилось ни одного грузовика из Боснии и Герцеговины, чьи товары наряду с сербскими попали под санкции Приштины.

Решение об отмене стопроцентных пошлин на сырье из Сербии и БиГ было объявлено «премьером» Косово Альбином Курти в начале марта.

Сепаратистское правительство заявило, что отменит сборы на сербское сырье, и если после этого Сербия ответит «взаимностью» (на первом этапе признает товары с маркировкой «сделано в Косово», а впоследствии и независимость края), то с 1 апреля в течении девяноста дней Приштина будет готова отменить все остальные пошлины. Если же нет, то может снова ввести пошлины на все виды товаров.

В итоге отмена пошлин на сырье состоялась только в ночь с 20 на 21 марта – задержка произошла по официальной версии из-за введения таможенного карантина по причине эпидемии коронавируса.

Подобный шантаж не устроил ни Сербию, которая не собирается отвечать Косово «взаимностью», ни Запад, который продолжает требовать от правительства Курти полной отмены пошлин без всяких условий. Подобной точки зрения придерживаются и оппозиционные косовскому «премьеру» политические силы, которые заявили о планах вынести вотум недоверия его кабинету.