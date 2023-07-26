Косовские сепаратисты ввели санкции против «Вагнера»

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Так называемое «правительство Косово» проголосовало за присоединение к одиннадцатому с начала СВО пакету санкций ЕС и США против России и Белоруссии.

Новые санкции Запад принял 23 июля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Голосование «правительства» албанских сепаратистов о присоединении к одиннадцатому пакету санкций ЕС и США против России и Белоруссии состоялось сегодня в Приштине. Заседание косовских «министров» проходило под председательством «премьер-министра» края, паналбанского фундаменталиста и лидера лево-националистической партии «Самоопределение» (Vetëvendosje) Альбина Курти.

«Согласованный пакет включает следующие меры: укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества с третьими странами в целях недопущения обхода санкций, запрет транзита товаров через территорию России, ужесточение экспортных ограничений, введение дополнительных санкций в отношении 71 физического лица и 33 хозяйствующих субъектов, а также Группы «Вагнера», – сообщила «министр иностранных дел и по делам диаспоры Косово Доника Гервала.

При этом «министр» уточнила, что сам новый пакет санкций был принят западными странами 23 июня.

Альбин Курти как всегда не обошелся без провокационных заявлений, сказав, что опасается новой эскалации на севере Косово. Отметив, что раз ни он лично, ни «правительство» края, ни прочие государственные не заинтересованы в новом обострении, то в случае новых происшествий следует винить только Белград.

Напомним, что до этого года сербские муниципалитеты на севере Косово имели собственное автономное самоуправление, свою полицию, суды, и вооруженные албанские структуры могли проникать туда только с разрешения оккупационного натовского контингента KFOR.

Однако в конце мая лидер албанских сепаратистов – «премьер-министр» Косово Альбин Курти, направил своих вооруженных боевиков в северные анклавы Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток для поддержки политического переворота. В ходе последнего, по итогам выборов, в которых приняли участие около 4% жителей Севера, мэры сербских муниципалитетов были заменены на албанцев. Это спровоцировало массовые протесты сербов в косовских анклавах.

После переговоров специального представителя ЕС по Косово Мирослава Лайчака и «вице-премьера» края Бесника Бислими было заключено соглашение о деэскалации на севере края. Первым шагом этих договоренностей стал вывод 25% албанского полицейского контингента с территорий северных муниципалитетов и назначение даты перевыборов на лето этого года.