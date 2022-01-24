Косовские сепаратисты выразили поддержку необандеровской Украине

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Новости Украины

«Президент» Косово Вьоса Османи на минувших выходных заявила, что в связи с «усилением напряженности между Россией и Украиной – Косово с Украиной».

Об этом Османи написала на своей странице в твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Что характерно, «президент Косово» выразила поддержку Украине в твиттере сразу же после того, как аналогичную поддержку Киеву в твиттере высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, написав: «США с Украиной».

«Косово с Украиной», – написала в твиттере вслед за своим куратором Османи.

«Мы можем потребовать признания (независимости Косово от Сербии – ред.), но это не будет правильным шагом в нынешнее время. Надо понимать, что на трети территории Украины есть проблема с пророссийскими сепаратистами, и зная, что несколько лет назад Крым был аннексирован, я думаю, что ситуация будет не сильно в пользу Косово. С геополитической и геостратегической точки зрения хорошо, что мы ориентируемся на западный мир, и это будет нашей целью и политической ориентацией в будущем», – прокомментировал ситуацию косовскому порталу Koha «профессор» международных отношений Приштинского «университета» Дритеро Арифи.