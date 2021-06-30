Косовские сепаратисты запретили властям Сербии установить бронированную дверь сербской репатриантке

30.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что албанские власти не дают помогать единственной сербкой репатриантке, вернувшейся в Джаковицу.

В частности, они не позволили поставить бронированную дверь в ее квартиру, куда каждую ночь ломятся, стучатся и на которую лепят угрожающие стикеры неизвестные, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как Драгица Гашич, над которой ежедневно измывается местное албанское окружение, заполнила заявку в местный муниципалитет на смену поврежденной ночными гостями входной двери на бронированную, явились «трудовые инспекторы», которые ее изъяли.

«Хотя мы немедленно предоставили новую бронированную дверь для ее квартиры владельцу дома, который должен был ее заменить, сегодня местная полиция не допустила замены ветхой и сломанной входной двери в квартире Драгицы, а попросила у муниципалитета разрешения установить ее, – прокомментировал Петкович. – После чего ее изъяли «трудовые инспекторы».

Это беспрецедентный скандал и пытка, а также новый, наиболее открытый вид давления на Драгицу, чтобы заставить ее покинуть свой дом, поскольку и в Приштине, и в Джаковице все прекрасно понимают, что Драгица намеревалась заменить старую дверь для того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, и спокойно спать в своей квартире».

Директор Канцелярии по Косово и Метохии отметил, что теперь муниципалитет требует от Канцелярии разнообразную документацию, в том числе, документ об уплате налога при покупке двери у производителя.

Поэтому Петкович делает вывод, что «о каком возвращении и сосуществовании мы вообще можем говорить, когда Приштина не позволяет даже элементарных условий жизни для наших репатриантов и занимается дверью».

Напомним, что ранее Драгиц Гашич обратилась к Петковичу за помощью, рассказав, что каждую ночь неизвестные дубасят в ее дверь, не давая ей спать, из-за чего женщина живет в постоянном страхе.