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С1 января 2022 года Албания стала постоянным членом Совета Безопасности ООН, что вселяет определенные надежды в албанских сепаратистов в Косово.

В интервью косовским СМИ официальные представители Косово и Албании рассказали что ждут от членства Албании в СБ ООН.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после того, как Албания стала постоянным членом Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел Албании Олта Джачка заявила, что Тирана воспользуется этим моментом для продвижения вопроса о всемирном признании Косово.

В свою очередь, бывший «посол» Косово в США Влера Читаку заявила, что ожидает, что Албания потребует упразднения международной миссии ООН в Косово – UNMIK, до 31 декабря 2023 года. Последнее позволит режиму албанских сепаратистов в Косово действовать без каких-либо ограничений.

При этом, по данным «МВД Косово», на руках у «граждан» сепаратистской республики находится 250 тысяч единиц неучтенного оружия.

Косовская свадьба.

Ежегодно «полицией» в среднем изымается по 1тысяче 500 стволов. Впрочем, для легализации огнестрела в Приштине придумали процесс выдачи лицензий на владение огнестрельным оружием, однако по сей день на легализацию было подано чуть более 200 заявок.

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Традиционный албанский пикник.