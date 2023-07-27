Косовские сепаратисты жестоко измываются над арестованными сербами

Задержанные в ходе протестов на севере Косово сербы подвергаются пыткам и содержатся в нечеловеческих условиях.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жестоко избитых албанскими боевиками из так называемой «полиции Косово» сербов – Милуна Миленковича Лунета (35 лет), Душана Обреновича (28 лет) из Косовской Митровицы, а также Ненада Орловича (31 год) из Звечана, содержат в тюрьме и отказываются выпустить под залог.

Боевики уже засняли Обреновича и Орловича по пояс голыми с мешками на головах, это фото облетело соцсети. По словам адвоката Миодрага Бркляча, Косова обвиняет Миленковича в «терроризме», а остальных в том, что они «поставили под угрозу лиц, находящихся под международной защитой».

Миленкович, Обрадович и Орлович в настоящее время находятся в тюрьме особо опасного режима в Подуево, где с 15 декабря находится и 53-летний Сладжан Трайкович из Косовской-Митровицы. Бывшего косовского полицейского сербской национальности, прослужившего в этом качестве десять лет и прошедшего все проверки безопасности, обвиняют в «военных преступлениях, совершенных в период с 1998 по 1999 годы в районе Вучитрна».

Что характерно, у Приштины не было претензий к этому человеку до тех пор, пока он демонстративно не уволился из косовской полиции в знак протеста против гонений на сербов, устроенных режимом «премьера» аланских сепаратистов Альбина Курти.

Несмотря на тяжелые диагнозы – рак поджелудочной железы, диабет, из-за которого у него болят ноги, и высокое давление – тюремные врачи и охранники, по словам его жены – Сузаны Трайкович, толком не заботятся о его здоровье.

«Ему не дают лекарства по пятнадцать и более дней, только иногда обезболивающие. Он уже не тот человек. Умственно и физически он не похож на себя. Он похудел на 30 килограммов и с трудом передвигается из-за боли и слабости. Все обращения к международным представителям остаются лишь мертвой буквой на бумаге. На днях к нему приезжали представители EULEX (европейской полицейской миссии на Косово – ред.), но, видимо, только для видимости», – говорит Сузана Трайкович.

Что касается Миленковича, тренера клуба по кикбоксингу в Косовской Митровице, жестоко избитого сотрудниками «спецназа косовской полиции ROSU», а также агентами в штатском из Приштины, известно, что срок его задержания продлен до 13 сентября.

Ненад Орлович – работник прачечной в Косовской Митровице, которого пытали при допросах, известен широкой публике своим переходом из ислама в православие. Боевики, по сути, похитили его, когда тот спокойно сидел на асфальте на акции протеста в Звечане 29 мая. Что показали и представленные в прокуратуру видеозаписи. Тем не менее, запрос защиты о том, чтобы выпустить Орловича под залог, был отклонен.