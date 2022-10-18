Косовские сербы не хотят перерегистрировать автомобили на сепаратистские номера

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С 1 сентября на территории сербского автономного края Косово и Метохия владельцы лишь 12 автомобилей сменили их регистрационные номера с сербских на выданные властями так называемой «Республики Косово», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

1 сентября 2022 года вступило в силу решение властей в Приштине, предписывающее владельцам автомобилей с сербскими номерами, проживающим на территории Косово, перерегистрировать их на номера «Республики Косово».

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Этим постановлением был установлен двухмесячный срок для перерегистрации, предположительно, нескольких тысяч автомобилей с такими номерами. Срок истекает 31 октября, однако более чем за полтора месяца, как сообщили в «МВД Республики Косово», переоформлены номера только 12 автомобилей. При этом в сентябре сменили номера на 9 автомобилях, а за две недели октября – на трёх.

«Министр внутренних дел Косово» Джеляй Свечля, который недавно на сербском языке призвал граждан перерегистрировать свои транспортные средства, поскольку со следующего месяца они больше не смогут ими управлять, 17 октября заявил, что, по его мнению, к концу октября в Косово уже не будет «незаконных номерных знаков», т.е. выданных сербскими властями. При этом чиновник сказал, что не ожидает новой эскалации на севере Косово в конце месяца, но ожидать сопротивления тоже можно.

Официальный Белград выступает против решения властей в Приштине о перерегистрации транспортных средств, заявляя, что косовские сербы этого не хотят, а косовские албанцы нарушают ранее достигнутые договоренности.

Напомним, что албанские сепаратисты при поддержке Запада, в первую очередь США, захватили территорию сербского автономного края Косово и Метохия, и в 2008 году провозгласили независимость «Республики Косово». Её не признают более половины стран ООН, в том числе Россия, Китай и пять государств Евросоюза (Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия).

С другой стороны, представители части международного сообщества в Косово, хотя и заявляют о легитимности решения о перерегистрации автомобилей, призывают официальных лиц Приштины продлить её срок. Среди них посол Германии в Косово Йорн Роде, а также посол США Джефф Ховеньер, недавно заявивший, что для перерегистрации нужен более длительный срок, что это обсуждалось, однако всё зависит от «правительства Республики Косово».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 22 сентября в Косово подвергся нападению автобус с сербами, которые направлялись в Печскую патриархию Сербской православной церкви.