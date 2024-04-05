Косовские сербы объявили бойкот проводимой сепаратистами переписи населения края

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Все сербские партии Косово выступили против участия сербской общины в объявленной Приштиной переписи населения. Одним из доводов политических лидеров косовских сербов стал тот факт, что 250 тысячам их соплеменников сепаратистские албанские власти не позволяют вернуться в родные дома, сообщает KosovoOnline.

С заявлениями о бойкотировании предстоящей переписи населения в Косово выступили партии «Сербский список», «Партия косовских сербов», «Сербская демократия» и «Сербское народное движение», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, самая крупная сербская партия Косово – «Сербский список», объяснила свою позицию «длительными репрессиями премьер-министра Косово Альбина Курти против сербов в Косово».

«Участие в процессах, организованных Курти, было бы величайшим унижением для нашего народа в то время, когда тот же Курти лишил сербов права на пенсии и зарплаты, препятствовал нормальному функционированию здравоохранения и социальных льгот, отменил право голоса, арестовал и преследовал сербов, насильственно оккупировал муниципалитеты, милитаризовал север Косово и Метохии, запретил вакцинацию и доставку медикаментов, препятствовал доставке продовольствия и товаров из центральной Сербии, отменил все достигнутые соглашения и права, гарантированные им сербскому народу, запретил сербскую прессу, снял с себя ответственность за расстрел сербов и сербских детей, насильственно навязал своих лже-мэров в сербских муниципалитетах, осуществил практическую отмену сербского (кириллического) алфавита в общественных местах и ​​на дорожных знаках», – говорится в обращении «Сербского списка».

Также «СС» напоминает, что Курти намерен требовать от Белграда военных репараций, «что еще больше удерживает каждого серба от участия в этом процессе (переписи)». А также то, что в Косово более 4 тысяч дней ждут создания Союза сербских муниципалитетов, что является обязательством Приштины согласно Брюссельским соглашениям 2013 года, ратифицированным «парламентом» сепаратистов.

«Учитывая ежедневные репрессии против нашего народа, препятствие возвращению 250 тысяч перемещенных лиц, участие в переписи было бы чистой легализацией этнической чистки, которая проводится против нашего народа с 1999 года по сегодняшний день. Может быть, Курти, вы не возражаете против такого, и за вами стоит сила, но сербский народ не согласится быть соучастником в этой грязной работе», – говорится в заявлении.