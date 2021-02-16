Рекордный результат: Косовские сербы оказали доверие Вучичу

16.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Декларирующая союзнические отношения с официальным Белградом партия «Сербский список» на выборах в «парламент» Косово набрала 43 тысячи 699 голосов, или 96,16% из общего числа сербских избирателей края (45 тысяч 445человек ).

Об этом на пресс-конференции заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что сербская община Косово услышала призыв президента Александра Вучича и пошла на избирательные участки.

«По сравнению с 2019 годом, «Сербский список» набрал больше голосов, что показывает, насколько Косово и Метохия доверяет этой партии. С другой стороны, другие политические партии (партии прозападных сербских коллаборационистов – ред.), представленные Рашичем, Петковичем и Трайкович, вместе набрали 3,85% голосов, что на два процента меньше, чем на выборах 2019 года », – сказал Петкович.

Директор Канцелярии особо подчеркнул то, что результаты выборов ясно показывают рост доверия сербов Косово к «Сербскому списку» и президенту Сербии Александру Вучичу, поддерживающему эту партию.

«Только в Митровице «Сербский список» получил 99,14% голосов. И все десять мест в парламенте Приштины. Это чрезвычайно важно, потому что в будущем только «Сербский список» по согласованию с Белградом будет принимать решения по вопросу будущего сербского народа в Косово. Созданием «Сербского списка» – проектом национального значения, мы обеспечили столь необходимое единство косовских сербов. Больше не будет сербов Курти, Тачи или Харадиная (клевретов лидеров албанских сепаратистов – ред.), только «Сербский список», который апеллирует к Белграду, его президенту Александру Вучичу и принимает решения, отвечающие интересам сербского народа в Косово и Метохии », – добавил Петкович.