Косовские сербы отметили годовщину преступления, совершенного албанскими террористами

22.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Возложением цветов к памятнику «Истина» в Косовской (Северной) Митровице, члены Ассоциации семей похищенных и пропавших без вести в Косово отметили сегодня 22-ю годовщину первого массового похищения сербов в крае у наземного рудника Белачевац в окрестностях Обилича.

Об этом сообщил портал KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы слышали различные истории и ложные обещания, и сегодня мы стоим с убитой надеждой, не говоря уже о безысходности, что когда-нибудь будет выяснено, где и когда умерли наши близкие и где они находятся сегодня, – заявил, выступая на церемонии, президент Ассоциации похищенных и пропавших без вести в Косово и Метохии Милорад Трифунович. – Хотя некоторые люди отмечают рождения, крещения, свадьбы, мы даже не можем помянуть их, потому что неизвестно, живы ли наши матери, отцы, сыновья, братья».

По словам Трифуновича, и по сей день судьба 1 тысячи 647 сербов, похищенных в Косово остается неизвестной. При этом он подчеркнул, что семьи будут продолжать искать своих близких до тех пор, пока не будет расследован последний случай похищения сербов в Косово.

«Это были молодые люди, которые были похищены по дороге на работу, – вспоминал работавший вместе с похищенными, присутствовавший на церемонии Петар Бракус из Недаковца. – Автобус был остановлен на полпути, и их отвезли в неизвестном направлении. Мы услышали довольно быстро и попытались отреагировать, но нам не удалось их найти, и с тех пор от них не осталось ни следа, ни голоса».

В 1998 году возле наземного рудника Белачевац в окрестностях Обилича предположительно албанские боевики похитили десять человек, ехавших на смену в автобусе, среди похищенных восемь были шахтерами. Впоследствии западные структуры с трудом замяли скандал, связанный с торговлей человеческими органами, которой занимались боевики сепаратистской «Армии освобождения Косово». О причастности к этим преступлениям нынешнего «президента» Косово Хашима Тачи заявляли прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте и член Парламентской Ассамблеи Совета Европы Дик Марти.