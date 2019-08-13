Косовские сербы получат помощь из России

13.08.2019, Москва, Олег Кравцов

Русская гуманитарная миссия (РГМ) совместно с Сербской православной церковью в течение осени доставят косовским сербам гуманитарную помощь.

Об этом «Известиям» сообщил исполнительный директор представительства РГМ на Балканах Бранимир Нешич.

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«В течение осени мы доставим около одной тонны гуманитарной помощи. Ее получат 300 семей. В первую очередь, между жителями региона будут распределены продукты продовольствия и товары первой необходимости. Многие люди сейчас не могут нормально питаться. Зачастую важных товаров просто нет на полках магазинов, которые находятся в частях Косово, где проживает сербское население. Кроме того, цены на некоторые вещи настолько высокие, что люди не могут их себе позволить. Мы надеемся, что поставка гумпомощи завершится к концу октября», – сказал Нешич.

В свою очередь старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров обратил внимание, что на косовских сербах негативно сказалось решение Приштины ввести пошлину в 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

«Основными потребителями этих товаров были не косовские албанцы, а жители сербских анклавов. Косовская полиция в последнее время активизировала рейды в северные части края. Кроме того, усилился пограничный контроль и часть товаров сейчас поступает серыми схемами. Всё это приводит к росту цен на продукцию. В нынешних условиях сербам не на кого рассчитывать, поскольку межэтнические отношения в Косово остаются трудными. Взаимодействовать с властями в Приштине сербы не могут, так как проживают фактически в изоляции. Поэтому гуманитарная помощь крайне необходима», – говорит Искендеров.

Отмечается, что на сегодня в Косово, преимущественно в северной части, проживают около 120 тысяч сербов, которые постоянно подвергаются давлению.

«Речь идет о мародерстве, инцидентах, когда сербские школы и медицинские учреждения забрасываются камнями. Конечно, ситуация сейчас не столь ужасная, как было 20 лет назад. Тем не менее она очень взрывоопасная и в любой момент может перерасти в конфликт», – комментирует ситуацию директор сербской правительственной канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич.

Так, 29 сентября 2018 года несколько десятков бойцов косовского спецназа ворвались в Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, окружили водохранилище и заняли ГЭС «Газиводе». Аналогичный рейд состоялся 28 мая 2019-го под предлогом ареста лиц, якобы замешанных в коррупции.