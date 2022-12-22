Косовские сербы провели многотысячный митинг против произвола Приштины

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Сербы из Косово и Метохии, которые тринадцатый день удерживают баррикады на севере края, провели 22 декабря в посёлке Рудар массовый митинг протеста против произвола властей в Приштине.

В посёлке Рудар находится одна из девяти баррикад, которые возвели и тринадцатый день удерживают сербы на севере Косово и Метохиии (КИМ), она перегораживает магистральный путь Приштина – Косовская Митровица (главный город сербского анклава КиМ) – КПП «Ярине» на административной границе с центральной Сербией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Рударе и на дорогах к нему находились усиленные патрули сил KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) и EULEX (полицейская миссия ЕС в крае).

Сербы вывесили в Рударе транспарант «Курти, Космет – не твоя собственность, это наше Отечество!» (Альбин Курти – «премьер» самопровозглашённой «Республики Косово» – прим.) и развернули сербский флаг длиной 250 метров.

Несмотря на противодействие косовской полиции, на митинг собрались сербы как с севера КиМ, так и с центра и юга этого края. Они требовали освобождения незаконно задержанных сербов, прекращения террора со стороны властей в Приштине и выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года, который предусматривает формирование в КиМ Сообщества сербских муниципалитетов.

«Террор, которому нас каждый день подвергает Приштина, незаконные аресты, тайные «расстрельные списки» сербов, издевательства над сербским народом со стороны спецназа Курти – вот причина, по которой мы собрались сегодня. Мы собрались, чтобы сказать Приштине и её наставникам с Запала, что мы здесь, мы хотим мира, но также и свободы, и что мы не сдадимся перед теми, кто хочет уничтожить все сербское», – заявил на митинге Горан Ракич, лидер партии «Сербский список», представляющей интересы сербов КиМ перед властями в Приштине.

Поддержку сербам в преддверии митинга высказал и президент Сербии Александр Вучич. В своём видеобращении он заявил, что «сербы не просят многого, а лишь того, на что имеют право все цивилизованные народы Европы».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич признал ошибочной свою политику в отношении Косово на протяжении последних 10 лет.