Косовские сербы вспоминают жертв погрома 2004 года

17.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В косовском монастыре Грачаница отслужили Парастос (Великую панихиду), провели памятную арт-акцию и художественную выставку в честь девятнадцати убитых и четырех тысячах изгнанных албанскими погромщиками сербов.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организаторами памятных мероприятий выступили Рашко-Призренская епархия СПЦ, культурный центр «Грачаница» и Содружество родственников жертв Косово и Метохии. После проведения Великой Панихиды организаторы акции возложили белые цветы к памятному мемориалу жертвам, выполненному в виде слова MISSING (Потеряны), также всем присутствовавшим была предложена выставка местной «культурной колонии» (сообщества художников) «Осень в Призрене 2019».

Погромы сербов начались 17 марта 2004 года, после того как международным оккупационным полицейским контингентом в реке Ибар были обнаружены тела двух албанских мальчиков – 9 и 12 лет (впоследствии было установлено, что они утонули, не справившись с быстрым течением), в гибели которых местные провокаторы объявили сербов.

Погром продолжался два дня, в ходе него были убиты девятнадцать сербов, стали беженцами – около четырех тысяч, около 900 сербских домов было сожжено, были разрушены 39 храмов и монастырей, в их числе 18 памятников средневековой сербской архитектуры.

Следует отметить, что этническая напряженность между доминирующей албанской общиной и сербским меньшинством в Косово продолжается и по сей день.

В частности, на днях группа албанцев напала на косовских полицейских сербской национальности из населенной преимущественно сербами Северной Митровицы, после того как те попытались пресечь незаконное строительство насыпи через реку Ибар.