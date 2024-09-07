Косовские сербы заблокировали КПП на границе

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В ответ на захват «косовской полицией» органов власти и учреждений в сербских анклавах на севере Косово, Содружество граждан Косово-Митровицкого округа, в которое входят местные сербы, пробуют блокировать КПП на административной границе с центральной Сербией и Черногорией. Однако из-за массовых репрессий со стороны албанских сепаратистов акция не получается массовой и не приносит должного результата.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», председатель Содружества граждан Косово-Митровицкого округа Раша Роевич заявил, что «до тех пор, пока косовская полиция не будет выведена с севера Косово и узурпированные институты не будут возвращены сербам», сербы будут блокировать четыре из пяти пунктов пересечения границы с Сербией и Черногорией.

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«Мы также требуем, чтобы KFOR [оккупационный силы НАТО], в соответствии с мандатом Резолюции 1244, взяли под свой контроль север Косово… Мы заблокируем контрольно-пропускные пункты «Брняк», «Яринье» и «Мердаре» со стороны центральной Сербии, а также контрольно-пропускной пункт «Кула» на трассе «Печ-Рожае» со стороны Черногории. Административный переход «Кончуль» пока блокироваться не будет», – сказал Роевич.

По его словам, протестующие разрешают проезд через КПП только медицинскому транспорту, а также всем другим авто и пассажирам с сербскими документами.

«Если сербские документы недействительны в Косово, то и в центральной Сербии не действительны документы так называемой «Республики Косово», – отметил общественник.

Однако акция пока не получилось столь массовой, как хотелось организаторам, которые заявили четыре сотни человек. Более-менее результативной она вышла на трассе «Ниш-Приштина» неподалеку от «Мердаре», где несколько десятков сербов со стороны Сербии перекрыли грузовиками одну полосу движения, а другую патрулируют активисты, которые выносят решения кому можно проехать, а кому нет. Как и анонсировалось, граждане с сербскими документами проезжают беспрепятственно.

Около двух десятков человек собрались в городе Рудница, неподалеку от КПП «Яринье». Четверо из них были одеты в футболки с надписью «Свободу сербам» и развернули баннер с надписью «Блокада административных переходов будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены требования».

Напомним, что боевики «косовской полиции» в прошлую пятницу самовольно заняли административные здания и учреждения в сербских анклавах на севере Косово, изъяли в них всю документацию и остаются там, не пуская сербских служащих на свои рабочие места под предлогом, что те действуют незаконно.