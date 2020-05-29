Косовские соросята взбунтовались против утверждения ставленника Трампа

29.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Этой ночью «Конституционный суд» подтвердил мандат «президента» Косово Хашима Тачи на формирование «правительства» края партией Демократическая лига Косово и ее кандидатом в «премьеры» Авдулой Хоти.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно решению «КС» Косово, право на формирование «кабинета» получила партия, занявшая второе место на выборах – партия националистической албанской интеллигенции Демократическая лига Косово. При этом победитель парламентских выборов – «Самоопределение», потеряло шанс на новые досрочные выборы, в ходе которых получивший вотум недоверия «парламента» ее лидер Альбин Курти и его «правительство», планировали победить вторично, чтобы окончательно утвердиться во власти.

«Как президент страны я приветствую решение Конституционного суда, которое прокладывает путь к формированию нового правительства, – прокомментировал решение судей Тачи, «президент» Косово и главный оппонент Курти. – Я позаботился о каждом шаге, который я предпринял, уважая Конституцию. И это было подтверждено вчера вечером единогласным решением судей Конституционного суда.

Я призываю институциональных и партийных лидеров работать вместе, чтобы обеспечить демократическую передачу власти. Я также призываю средства массовой информации и гражданское общество внести свой вклад в этот переход. Мы должны сохранить конституционный порядок».

Также Тачи призвал ЕС принять решение о либерализации визового режима для Косово, а также высказал уверенность в том, что отношение Приштины и Вашингтона в ближайшее время укрепятся.

При этом глава фракции ДЛК в Ассамблее Косово Арбен Гаши высказал уверенность, что «парламентская» сессия по утверждению состава нового «правительства» состоится до ближайшего понедельника.

«Я отправил запрос спикеру Ассамблеи от меня, как председателя парламентской группы, чтобы определить день и время проведения сессии, – сказал Гаши. – Запрос на сессию ушел с 61 подписью, и я не считаю, что этот вопрос является предметом обсуждения. По крайней мере, 61 депутат нужен для формирования правительства, и я уже обеспечил необходимый минимум для этого».

В свою очередь Альбин Курти, чьи ожидания обманулись (в свое время он даже называл предполагаемую дату перевыборов), заявил, что не признает решение «Конституционного суда».

«Вместо того, чтобы следовать Конституции, Суд, похоже, придерживался следующего подхода: поскольку президент всегда прав, давайте попробуем доказать это, – прокомментировал отставленный «премьер» решение КС на своей странице в фейсбук. – Мы дадим полную и подробную оценку наших юрисконсультов после получения полного текста решения.

К сожалению, Конституционный суд выстроился в один ряд с похитителями законности. Чем сказал о себе больше, чем о проблеме, которой занимался… Наша борьба вместе с принципиальными людьми против этой коррумпированной касты будет продолжена. В конце концов, у нас действительно не было больших надежд на Конституционный суд, однако принятое им решение находится за гранью воображения и ниже любого уровня (логического и юридического). Как несправедливость, оно недопустимо. Мы проинформируем граждан о наших политических шагах в ближайшие дни».

Напомним, что противостояние в Косово проходит между ставленником нынешней республиканской администрацией США, предполагающей решить косовский вопрос путем экономической интеграции региона под покровительством Вашингтона, Хашимом Тачи и креатурой демократических американских элит, институтов Джорджа Сороса и их европейских союзников, сторонником паналбанского проекта Альбином Курти, цель которых окончательная «капитуляция» Сербии. Для Белграда обе эти силы – меньшее и большее, но все же зло.