«Косовские спецслужбы» преследуют родственников убитых сербов вместо поиска убийц

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Градоначальник южного сербского анклава Штрпце Далибор Евтич осудил присутствие «косовских спеслужб» на акции памяти по мирным сербам, убитым в 1999 году.

Памятное мероприятие произошло накануне во входящем в анклав селе Старо Грацко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Своими впечатлениями о произошедшем Евтич поделился у себя в твиттере:

«Сегодня в Старом Грацко мы вспомнили о страданиях 14 жнецов в 1999 году. Много эмоций, горький привкус из-за несправедливости. Сотни присутствующих, семьи, местные жители, а также «люди в штатском», которые снимали нас. Вместо того, чтобы искать убийц, они снимают нас – тех, кто ищет справедливости».

22 года назад за несколько часов до крайнего срока дополнительных 48 часов, выделенных командованием оккупационного контингента для сдачи оружия албанскими боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK), спасая урожай от надвигающейся непогоды, четырнадцать сербских жнецов из села Старо Грацко вышли в поле.

Опасаясь нападения албанских экстремистов, они попросили сопровождение KFOR, но те им его не предоставили. Поскольку к вечеру хлеборобы не вернулись, обеспокоенные семьи обратились за помощью к оккупантам, которые в 21:30 обнаружили 13 безжизненных тел и еще одно в 150 метрах от поля.

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В тот день были убиты четыре члена семьи Яничевичей: Слободан (35 лет), Миле (42 года), Момир (50лет) и Новица (17 лет). А также Андрия Одалович (30лет), братья Йовица (29)лет и Раде (33 года) Живич, Станимир (45лет) и Бошко (50 лет) Джекичи, Саша (25 лет) и Любиша (50 лет) Цвеичи, Никола Стоянович (60 лет), Миодраг Тепшич (45 лет) и Милован Йованович (25 лет).

В октябре 2007 года представители полицейского контингента ООН – UNMIK, арестовала Мазлюма Битичи из близлежащего села Велики Алас по подозрению в причастности к убийству 14 человек. За отсутствием улик тот был освобожден после двух месяцев содержания под стражей.

Неоднократно албанские экстремисты оскверняли и минировали кладбище в Старом Грацко, где были захоронены убитые сербские хлеборобы, но, несмотря на это, перед мемориальной доской, установленной в центре села, ежегодно 23 июля проводится поминальная служба.