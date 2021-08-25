25.08.2021 08:18 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Председатель Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай заявил, что премьер- министр края Альбин Курти вышел из Вашингтонского соглашения, чтобы не пускать в Косово американский сжиженный газ.

По словам Харадиная, так Курти поступает ради того, чтобы покупать газ из России.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», ради того, чтобы выслужиться перед американскими хозяевами косовские политики регулярно обвиняют друг друга в предательстве интересов США и работе на Россию.

«Когда я был премьер-министром, «Самоопределение » (партия Альбина Курти – ред.) и Хаки Абази (соратник нынешнего косовского «премьера» – ред.) очень громко выступали против угольной энергии во имя защиты окружающей среды, – заявил лидер Альянса за будущее Косово, экс- полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK), оправданный Гаагским трибуналом военный преступник, глава криминального клана, экс- «премьер-министр» Косово Рамуш Харадинай. – Америка предложила энергетическое разнообразие Косово (в рамках Вашингтонских соглашений – ред.), чтобы из Греции к нам поступал американский газ. Однако Косово из-за отказа от этого проекта терпит неудачу, и теперь я спрашиваю тех, кто был против угля, почему они против американского газа, ждут ли они российский газ, как и часть Европы? И почему вы не допускаете прихода американского газа?».

Также Харадинай отметил, что Курти «странно» относится к Сербии и «склонил голову» голову перед Белградом.

«Больше всего меня беспокоит отмена антидемпинговых мер для сербских строительных товаров», – добавил глава провалившегося на парламентских выборах Альянса за будущее Косово.