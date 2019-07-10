Косовские власти вытирают ноги о Европу

10.07.2019, Москва, Елена Острякова

Власти самопровозглашенного Косова запретили министру обороны Сербии Александру Вулину и группе военных медиков посетить сегодня клинический центр в Косовской Митровице.

Об этом сообщается на официальной сайте министерства обороны Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приштина еще раз нарушила Брюссельское соглашение. На этот раз они внесли в черный список не только чиновников, но и врачей. Запланированный визит нашей делегации имел исключительно гуманитарный характер», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе властям Косова после негативной реакции Евросоюза уже приходилось оправдываться за свое решение о недопуске на территорию края сербских чиновников. Премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай опроверг факт принятия такого решения.

Политолог Олег Бондаренко полагает, что Косовские власти, обостряя ситуацию, реализуют план США.

«Приштина играет на обострение, она пытается вести разговор с Белградом о своем признании с позиции силы. Это прямое попрание всех договоренностей, которые были достигнуты с европейцами. Приштина вытирает ноги не о Белград, а о Берлин, Брюссель. Приштина играет в американскую игру, а Сербия — в европейскую. Это отчасти играет на руку Белграду», – заявил Бондаренко «ПолитНавигатору.

Его коллега Алексей Мартынов считает, что план дестабилизации касается не только Сербии, но и Балкан в целом.

«Есть общий план обострения ситуации вокруг не только Сербии, но и Балкан в целом. Этот балканский нарыв периодически бередят, чтобы он не зарастал. Это старая тактика. Она реализуется в целом на Западе. Попытка организации смуты в самой Сербии со стороны деструктивных сил пока проваливается. Но эту затею не оставляют, и косовские власти действуют в этой парадигме», – сказал Мартынов «ПолитНавигатору».