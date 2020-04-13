Косовские волонтеры написали письмо поддержки Александру Вучичу

13.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Молодые волонтеры из сербского городка Лепосавич на севере Косово заявили, что верят в действенность мер, предпринимаемых сербским президентом в борьбе с коронавирусом, и пожелали выздоровления его сыну.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Год назад волонтерская организация Лепосавича, объединившая молодых и деятельных парней из городка и окрестных сел, прошла пешком порядка трех сотен километров от погранперехода Яринье (административная граница края Косово) до Белграда – в поддержку президента Сербии Александра Вучича.

волонтеры из Лепосавича во время прошлогоднего марша на Белград

В этом году ребята помогают родному краю бороться с эпидемией коронавируса: занимаются дезинфекцией помещений и раздают продуктовые наборы малоимущим. При этом видя, что руководство Сербии и лично президент страны постоянно подвергаются огульной и злой критике со стороны прозападных политических сил и недовольных эпидемиологическими ограничениями обывателей, они написали письмо, адресованное сербскому лидеру.

«Сегодня, как и год назад, мы по этому пути направляем полную поддержку нашему президенту Александру Вучичу в его борьбе, а также всему, что помогает победить этого монстра (коронавирус – ред.) безболезненно, насколько это возможно, – написали волонтеры. – И тогда, и сегодня, когда этот вирус угрожает всему человечеству, уважаемый Президент, мы с вами. Полная поддержка всех соответствующих служб, наших врачей, медицинских работников, сотрудников полиции и военных, а также всех тех, кто участвует в борьбе с эпидемией».

Активисты из сербского анклава Косово пожелали скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом старшему сыну Александра Вучича – Даниле, а семьям всех погибших от этой напасти передали искренние соболезнования.

волонтеры из Лепосавича перед работами по дезинфекции

Согласно последним данным Кризисного штаба Косовской (Северной) Митровицы, за последние сутки в сербских общинах Косово были зарегистрированы четыре новых случая заболевания коронавирусом: три в Зубин-Потоке и один в вышеупомянутом Лепосавиче. Таким образом, всего количество зараженных в сербских анклавах составило 49 человек.