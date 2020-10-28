Косовский головорез в Гааге: «Я не признаю себя виновным»

28.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Бывший командир «Армии освобождения Косово» (UCK) Салих Мустафа не признал ни один пункт обвинительного заключения Специализированной прокуратуры Специального суда по Косово.

Сепаратиста обвиняют в целом ряде военных преступлений против сербских мирных жителей, совершенных с 1 по 19 апреля 1999 года в косовском Злаше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не признаю себя виновным», – сказал Мустафа, заявляя о том, что его борьба была «нравственным» делом, а также призвал Специальный суд «не поддаваться давлению» – чьему, он не уточнил.

В утвержденном обвинительном заключении против Мустафы утверждается, что он виновен в незаконном лишении свободы, жестоком обращении, пытках минимум шести человек в косовском населенном пункте Злаш, где находилась импровизированная тюрьма албанских сепаратистов. Также указано, что как минимум один заключенный этой подпольной тюрьмы был убит.

Напомним, что 48 летний Мустафа, он же «командир Кальи», сам явился 24 сентября в Гаагу, где по постановлению судьи был арестован после утверждения обвинительного заключения. До начала судебного процесса он находился под стражей.

Впервые Мустафа был допрошен Специальным судом в Гааге в ноябре прошлого года. Он состоял в вооруженных албанских сепаратистских бандах с 1988 года, в 1993 году югославским правосудием был приговорен к пяти годам заключения за подстрекательство к вооруженному мятежу.

Досрочно выйдя на свободу, Мустафа, начиная с 1997 года, занимался организацией албанских банд UCK в Приштине, Обиличе, Гнилане и Каменице, создал специальные диверсионные террористические подразделения, впоследствии стал командиром «оперативной зоны Лаб».

После войны был главой разведки Сил безопасности Косово и советником по разведке экс-«премьер-министра» Косово, также в прошлом полевого командира Агима Чеку.