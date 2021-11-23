Косовский «историк» заявил, что название края имеет не славянское, а «иллирийское» происхождение

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Директор косовского Института истории «Али Хадри» Сабит Силья заявил, что название «Косово» имеет иллирийское происхождение и не имеет славянской этимологии.

Об этом сообщает KlanKosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Толкование термина Косово было дано хорватским академиком Йосипом Рогличем, который справедливо подчеркнул, что вся терминология и географические названия на Иллирийском полуострове (Балканах – ред.) принадлежат иллирийскому языку. Вот и название Косово имеет иллирийское происхождение и не имеет славянской этимологии, – заявил Силья. – Термин Косово можно встретить и в других его частях – в Боснии, Македонии, Далмации, везде, где развивался иллирийский этнос». «До 1912 года эти наши территории сербской историографией считались Старой Сербией, с 1913 года по 1915 год, в конце Первой мировой войны появляется другое название – Южная Сербия, и этот термин просуществует до Второй мировой войны. Затем, Косово было разделено на области, округа, и главной целью была денационализация албанцев. В конце Второй мировой войны часть Косово, которая относится к Призрену и Печу, получит название «Метохия», и этот термин происходит от греческого слова и имеет значение «церковный», – сказал Директор косовского Института истории «Али Хадри».

По словам Сильи, последнее слово в этом вопросе должны дать лингвисты и этимологи, а он, как историк, придерживается позиции хорватского академика Йосипа Роглича, который утверждал , что все названия «Иллирийского полуострова» являются частью иллирийского языка и не имеют никакого отношения к славянам.

Согласно принятой у албанцев теории их народ, о котором нет упоминаний в древних и раннесредневековых источниках, является потомком автохтонного доантичного и античного населения Балкан – иллиров и дарданцев.

В то же время неангажированные историки считают албанцев пришлым этносом, появившемся на полуострове не ранее последнего тысячелетия. По одной из версий они являются потомками родственного современным лезгинам населения кавказской Албании, бежавшего с родных земель под натиском различных захватчиков, прежде всего, арабов и тюрок.