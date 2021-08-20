Косовский «министр обороны» пообещал своим боевикам военную технику из Турции
«Министр обороны» Косово Арменд Мехай объявил, что Силы безопасности Косово (FSK) скоро будут оснащены современной бронетехникой из Турции.
Об этом Мехай написал на своей странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
В ходе визита в Турцию «Министр обороны» Косово Арменд Мехай посетил проходящую в Стамбуле выставку вооружений и техники IDEF’21.
«Вскоре эти тактические бронемашины в комплекте со встроенной платформой для оружия и оборудования, необходимого для выполнения миссии, станут очень важной системой нашего военного потенциала, – заявил представитель оборонного ведомства косовских сепаратистов. – Одна из моих краткосрочных оперативных целей – укрепить военный потенциал для проведения оборонных и международных операций по поддержанию мира и стабильности».
На какие средства Косово будет закупать турецкие бронемашины, Мехай не уточнил. Днем ранее он провел встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром, а также по его приглашении был на званом ужине, где в присутствии начальника Генштаба ВС Турции, генерала Яшара Гюлера приставал к министрам обороны Украины, Грузии, Азербайджана с просьбой признать независимость Косово.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.