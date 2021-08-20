Косовский «министр обороны» пообещал своим боевикам военную технику из Турции

20.08.2021 09:38 (Мск), Белград, Алексей Топоров

«Министр обороны» Косово Арменд Мехай объявил, что Силы безопасности Косово (FSK) скоро будут оснащены современной бронетехникой из Турции.

Об этом Мехай написал на своей странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе визита в Турцию «Министр обороны» Косово Арменд Мехай посетил проходящую в Стамбуле выставку вооружений и техники IDEF’21.

«Вскоре эти тактические бронемашины в комплекте со встроенной платформой для оружия и оборудования, необходимого для выполнения миссии, станут очень важной системой нашего военного потенциала, – заявил представитель оборонного ведомства косовских сепаратистов. – Одна из моих краткосрочных оперативных целей – укрепить военный потенциал для проведения оборонных и международных операций по поддержанию мира и стабильности».

На какие средства Косово будет закупать турецкие бронемашины, Мехай не уточнил. Днем ранее он провел встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром, а также по его приглашении был на званом ужине, где в присутствии начальника Генштаба ВС Турции, генерала Яшара Гюлера приставал к министрам обороны Украины, Грузии, Азербайджана с просьбой признать независимость Косово.