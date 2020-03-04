Косовский «парламент» отказался слушать вашингтонские откровения своего «президента»

04.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербия и Косово в ближайшее время придут к окончательному соглашению и взаимно признают друг друга «под мудрым руководством США».

Об этом балканским медиа заявил «президент» Косово Хашим Тачи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы привержены достижению прочного мирного соглашения с Сербией, – сообщил косовский лидер. – Оно должно принести взаимное признание нашим странам. Я полагаю, что встреча в Вашингтоне два дня назад между двумя президентами (самим Тачи и президентом Сербии Александром Вучичем – ред.) станет позитивным поворотом к достижению соглашения в ближайшем будущем…. Крайне важно, чтобы обе стороны, как Косово, так и Сербия, были уверены в лидерстве США и в том, что окончательные договоренности могут произойти только при американском посредничестве».

При этом, несмотря на кажущийся миролюбивый тон, Тачи не упустил возможности в очередной раз уколоть Белград, с которым вроде бы намерен прийти к соглашению.

«После окончания войны прошло более двух десятилетий, и мы не можем оставаться заложниками этих событий, – добавил «президент». – Я не могу выразить свое недовольство неспособностью международного правосудия осудить геноцид и этнические чистки в Косово».

Учитывая, что с 1999 по 2004 годы албанскими сепаратистами были изгнаны более 200 тысяч сербов и других представителей неалбанского населения, убито около тысячи человек, похищены около 900 человек, уничтожено 50 тысяч домов, разрушено более 120 православных храмов, многие из которых были возведены в 12 – 13 веках, то можно предположить, что Тачи возмущается тем, что трибунал в Гааге медлит с осуждением его самого и его подельников из «Армии освобождения Косово» (UCK).

Но, как известно, «геноцидом» и «этническими чистками» нынешние власти в Приштине называют полицейскую операцию МВД и армии Югославии против албанских боевиков.

При этом даже перспектива договора с Сербией на условиях взаимного признания не вдохновила противостоящую Тачи и объединившей бывших полевых командиров Демократической партии Косово, победившую на недавних парламентских выборах коалицию движения «Сопротивление» (премьер-министр Альбин Курти) и «Демократической лиги Косово» (спикер Ассамблеи Косово Вьоса Османи).

После того, как Хашим Тачи попросил созвать внеочередную сессию Ассамблеи, чтобы он мог отчитаться о своих вашингтонских успехах, он получил довольно неприятный для него ответ от «мадам» спикера.

Османи сообщила, что для того, чтобы собрать сессию, «президенту» следовало бы сделать запрос несколькими днями ранее, а теперь его просьбу Президиум сможет рассмотреть не раньше 9 марта. Опять же, в ближайшие дни большинство парламентариев будет занято на памятных мероприятиях, по иронии судьбы, в честь все той же Армии освобождения Косово.

На это «президент» Косово сказал, что если парламент не желает его слушать, он пообщается с гражданами посредством пресс-конференции, и напомнил своим оппонентам, что «у Ассамблеи нет хозяев».

Впрочем, на пресс-конференции он не сказал ничего такого, о чем не говорил сразу же после возвращения из США, за исключением разве того, что американский Госдеп пообещал инвестировать в Косово сотни миллионов долларов, как только будет достигнуто соглашение с Сербией.

На вопрос корреспондента, готов ли он провести встречу с Курти, отношения с которым у него довольно непростые, Тачи ответил, что готов встретиться с лидерами всех косовских партий, чтобы как-то особо не выделять «премьера».

При этом соратник Тачи, глава Демократической партии, экс-«спикер» Кадри Весели, в ответ на отправленное ему формальное письмо «премьера» Альбина Курти с предложением «обсудить проблемы в области демократического государственного строительства и социально-экономического развития», отметил, что не против.

Но его беспокоит «нестабильная позиция» политического оппонента в отношении Сербии (точнее, отмены стопроцентных пошлин на сербские товары) и «курс на конфронтацию с нашим стратегическим союзником – Соединенными Штатами Америки».

Самое интересное, что в этой борьбе за звание лучшего американского союзника обе косовские группировки абсолютно игнорируют тот факт, что Сербия не собирается отказываться от своей исторической территории и признавать сепаратистский режим Приштины.