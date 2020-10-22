Косовский парламентарий: «Отсоединимся от российского газопровода и заживем»
Лидер парламентской фракции Демократическая лига Косово Арбен Гаши заявил, что отсоединение от российского газопровода является стратегической задачей «страны».
Об этом сообщает Telegrafi, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Гаши, после подписания Вашингтонского соглашения Косово становится центром Юго-Восточной Европы.
«Если мы говорим о соглашении в Вашингтоне, нам нужно рассмотреть три вещи, – рассказал сепаратистский политик. – Во-первых, Косово становится центром Юго-Восточной Европы с точки зрения дорожной и железнодорожной инфраструктуры, а также газопроводов. Через Косово пройдет газопровод для снабжения Сербии и Косово. Он соединяет Юго-Восточную Европу с потами Салоники (Греция – ред.) и Дуррес (Албания – ред.), где Косово будет главным узлом, а шоссе, соединяющее два порта, проходит через Косово».
Поэтому Арбен Ганши считает, что отказ российского газа – это стратегическое решение для Косово. Подписанием соглашения, по словам политика, в Вашингтоне «правительство» Авдуллы Хоти, тоже выходца из ДЛК, «открыло Косово путь на международную арену, и никакое соглашение не наносит вреда Косово, как утверждает оппозиция».
Спасибо!
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