Косовский парламентарий: «Отсоединимся от российского газопровода и заживем»

22.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер парламентской фракции Демократическая лига Косово Арбен Гаши заявил, что отсоединение от российского газопровода является стратегической задачей «страны».

Об этом сообщает Telegrafi, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гаши, после подписания Вашингтонского соглашения Косово становится центром Юго-Восточной Европы.

«Если мы говорим о соглашении в Вашингтоне, нам нужно рассмотреть три вещи, – рассказал сепаратистский политик. – Во-первых, Косово становится центром Юго-Восточной Европы с точки зрения дорожной и железнодорожной инфраструктуры, а также газопроводов. Через Косово пройдет газопровод для снабжения Сербии и Косово. Он соединяет Юго-Восточную Европу с потами Салоники (Греция – ред.) и Дуррес (Албания – ред.), где Косово будет главным узлом, а шоссе, соединяющее два порта, проходит через Косово».

Поэтому Арбен Ганши считает, что отказ российского газа – это стратегическое решение для Косово. Подписанием соглашения, по словам политика, в Вашингтоне «правительство» Авдуллы Хоти, тоже выходца из ДЛК, «открыло Косово путь на международную арену, и никакое соглашение не наносит вреда Косово, как утверждает оппозиция».