17.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Африка, Балканы, Косово, Общество, ООН, Политика, Россия, Сербия
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Косовский паспорт оказался хуже эритрейского

Паспорт непризнанного Косово имеет самый низкий индекс в мире.

Об этом пишет Emerging Europe, передает корреспондент «ПролитНавигатора».

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«Его обладатели могут путешествовать всего в 40 странах без виз, что меньше, чем эритрейцы. Хотя Европейский Союз неоднократно заявлял, что непризнание его государствами-членами не должно лишать жителей Косово возможности совершать безвизовые поездки в страны блока, такая свобода передвижения до сих пор не достигнута», – говорится в статье.

Автор связывает это обстоятельство с успехом сербской кампании по отзыву признания Косово среди стран-членов ООН.

«Прошло почти два года с тех пор, как государство-член ООН (Барбадос, в феврале 2018 года) последним признало Косово в качестве независимой страны. За это время 13 стран, которые ранее признали бывшую Сербскую провинцию, отменили свое признание… Хотя государства, которые отменили свое признание, в основном являются небольшими странами с небольшим глобальным влиянием, – цифры имеют значение», – говорится в статье.

При этом, признает автор, фактов того, что Сербия покупала решения об отзыве, нет.

«Косово по-прежнему не является членом ООН, и цель Сербии, как представляется, не допустить его присоединения. Переговоры между Сербией и Косово по нормализации отношений между двумя странами уже более года находятся в тупике», – резюмирует автор.

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