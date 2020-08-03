Косовский переговорщик публично провоцирует США к возобновлению давления на сербскую дипломатию

03.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Новый представитель Приштины на переговорах с Белградом в Брюсселе, один из ветеранов косовоалбанского сепаратистского движения Скендер Хисени удостоился сегодня в Вашингтоне встречи со спецпосланником Госдепа США по Западным Балканам Мэтью Палмером.

Об этом сепаратистский переговорщик поспешил написать в своем фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас состоялся исчерпывающий разговор, чтобы скоординировать диалог, расширить динамику и избежать откладывания обсуждения окончательного соглашения о взаимном признании и нормализации между Косово и Сербией, – похвалился Хисени. – Отмечая и подчеркивая, что наряду с ЕС роль США в этом процессе незаменима, я попросил господина Палмера о постоянном активном присутствии США за столом переговоров в Брюсселе».

Хисени и Палмер

По словам посланника Приштины, Палмер в ответ подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки поддерживают диалог в Брюсселе, добавив, что «Америка будет с вами на протяжении всего этого процесса в поддержку справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего соглашения».

Что характерно, сам Палмер прошедшую встречу пока не прокомментировал.