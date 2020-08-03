03.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, США
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Косовский переговорщик публично провоцирует США к возобновлению давления на сербскую дипломатию


Новый представитель Приштины на переговорах с Белградом в Брюсселе, один из ветеранов косовоалбанского сепаратистского движения Скендер Хисени удостоился сегодня в Вашингтоне встречи со спецпосланником Госдепа США по Западным Балканам Мэтью Палмером.

Об этом сепаратистский переговорщик поспешил написать в своем фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас состоялся исчерпывающий разговор, чтобы скоординировать диалог, расширить динамику и избежать откладывания обсуждения окончательного соглашения о взаимном признании и нормализации между Косово и Сербией, – похвалился Хисени. – Отмечая и подчеркивая, что наряду с ЕС роль США в этом процессе незаменима, я попросил господина Палмера о постоянном активном присутствии США за столом переговоров в Брюсселе».

Хисени и Палмер

По словам посланника Приштины, Палмер в ответ подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки поддерживают диалог в Брюсселе, добавив, что «Америка будет с вами на протяжении всего этого процесса в поддержку справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего соглашения».

Что характерно, сам Палмер прошедшую встречу пока не прокомментировал.


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