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05.03.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Криминал, Политика
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Косовский «полицейский» открыл огонь по горанцам при покупке автомобиля


В косовском селе Глобачица албанец-«полицейский» после скандала при покупке автомобиля открыл стрельбу по представителям малого народа горанцев.

В результате инцидента двое пострадавших получили ранения.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне косовский «полицейский» из городка Сува-Река вместе со знакомым автомехаником из Призрена прибыл в село Глобачица, где проживают представители малого народа горанцев, чтобы купить с рук подержанный джип. В ходе торга у албанца возник конфликт с местными жителями, после чего он, не находясь при исполнении, открыл огонь из пистолета. В результате двое горанцев были ранены – один в ногу, другой в живот. Приехавшие на место коллеги «полицейские», задержали его и приятеля.

«Этот инцидент – лишь один из серии этнически мотивированных нападений на неалбанцев в Косово и Метохии – сербов, горанцев, цыган, – прокомментировали произошедшее в Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии. – Канцелярия по Косово и Метохии выражает серьезную обеспокоенность по поводу этого инцидента. Такие случаи вызывают дополнительные волнения и страх у неалбанцев в Косово и Метохии. Албанцы в южной провинции и демонстрируют, насколько уязвима безопасность в Косово и Метохии, а мирное сосуществование, к которому мы стремимся, очень легко нарушить».

Горанцы – малый славянский народ мусульманского вероисповедания, живут преимущественно в Косово, а также в Албании, их общая численность составляет порядка 15 тысяч человек. В ходе войны в Косово горанцы края выступили в поддержку федеральных сил Югославии, за что подвергались репрессиям со стороны албанских сепаратистов.

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