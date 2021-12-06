Косовский политик недоволен ужином американских конгрессменов в посольстве Сербии

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Бывший боевик-сепаратист и лидер Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай прокомментировал ужин в посольстве Сербии в США с участием четырнадцати американских конгрессменов.

Об этом экс-«премьер-министр» Косово, в прошлом полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK) написал на своей странице в фейсбуке.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поводом для эмоций Харадиная стал званый ужин, который был дан послом Сербии в США Марко Джуричем, гостями которого стали экс- спецпредставитель Дональда Трампа на Балканах Ричард Гренелл и 14 членов Конгресса США.

«Четырнадцать американских конгрессменов из Комитета по иностранным делам, Военного комитета и Комитета по безопасности Палаты представителей на ужине у сербского посла в Вашингтоне, – написал Харадинай. – А наш коммунистический премьер-министр (Альбин Курти, позиционирующий себя как марксист, что ничуть не мешает ему продвигать идеи паналбанского национализма – ред.) гордится тем, что сократил расходы на обеды и ужины. Что будет с диалогом и ассоциацией с этим коммунистическим подходом нашего премьер-министра?».

Ранее сообщалось, что Марко Джурич начал работу по созданию собственной лоббистской сети внутри американской законодательной власти.