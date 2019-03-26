Косовский премьер по доносу уволил замминистра за «унижение евроатлантических ценностей»

26.03.2019, Москва, Олег Кравцов

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай уволил заместителя министра юстиции Весну Микич за публикацию в «Фейсбук» о 20-летии бомбардировок Сербии.

Об этом сообщает интернет-портал “Новый день”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня исполняется 20 лет с момента, когда над одной суверенной страной, которая десятилетиями боролась против албанского терроризма в рамках своих границ, был намеренно совершён запланированный геноцид со стороны НАТО», – написала Микич.

По ее словам, эту запись увидела депутат Ганимете Муслиюи передала скрины премьер-министру Харадинаю с требованием сменить замминистра, «которой албанский народ платит из своего бюджета». При этом она добавила, что в личной переписке объяснила Муслии, что «не они оплачивают нас, а мы, южные сербы, были насильно интегрированы и принуждены стать налоговыми плательщиками».

Далее Рамуш Харадинай, бывший главарь косовских боевиков-сепаратистов, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» об увольнении заминистра, обосновав решение тем, что «в косовском правительстве и государственных органах нет места для отдельных лиц, безотносительно их этнической принадлежности, которые принижают общие евроатлантические ценности», а также назвал публикацию чиновницы «речью ненависти».

Со свой стороны Микич заявила, что занимала свой пост, трудясь во имя народа, и «если я что-то нарушила, заявляя о борьбе сербов против албанского терроризма, пусть мне докажут обратное». Она также сообщила, что планирует выйти на работу и требовать, чтобы решение об увольнении ей вручили лично.

Канцелярия по делам Косово и Метохии правительства Сербии также отреагировала на инцидент.

«Увольнение Весны Микич – ещё одно доказательство того, что Харадинаю нужны послушные сербы, и политическим представителям сербского народа в самопровозглашенной державе Косово запрещено иметь иное мнение. Харадинай и его приспешники могут открыть ещё десятки памятников агрессорам и террористам, но сербский народ не станет уважать тех, кто нанёс ему зло. Харадинай не может рассчитывать на то, что сербские политики станут воспринимать акт агрессии как гуманитарную акцию, а детоубийц как альтруистов», – подчеркивается в официальном заявлении канцелярии.