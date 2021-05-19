19.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне в Брюсселе «премьер-министр» Косово Альбин Курти призвал пять стран ЕС, не признавших независимость края, сделать это.

Об этом сообщает Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В преддверии традиционного ужина лидеров Западных Балкан, организованного Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, Альбин Курти сказал, что признание края европейскими странами, которые до сих пор не сделали этого, приведет Косово к европейской интеграции.

«Мы подтвердили наш интерес и готовность двигаться в сторону ЕС и в то же время поговорили с друзьями и коллегами здесь, в Брюсселе, о том, как помочь нам в проведении реформ в наших странах, а с другой стороны, убедить пять стран-членов признать независимость Косово», – заявил по итогу ужина Курти.

«Премьер-министр» Косово подтвердил необходимость либерализации визового режима для жителей края и подчеркнул, что косовская молодежь – единственная в среде своих сверстников из Европы, что живет в формате изоляции.

У сегодняшней косовской молодежи были интересные учителя.

«Косово – это страна с очень талантливой молодежью, которая рассматривает ЕС как возможность учиться и работать, а затем вернуться и внести свой вклад в свою страну. Нам нужна либерализация визового режима. Мы единственная страна в Европе, для которой нет либерализации визового режима. Для нас действует визовый режим, что является самым большим препятствием для талантливой молодежи в Косово учиться и заниматься бизнесом. Средний возраст в Косово составляет 30 лет, и такую талантливую молодежь вредно держать за стеной изоляции», – отметил лидер косовских сепаратистов.

У сегодняшней косовской молодежи были занимательные уроки.

Премьер-министр Косово добавил, что он заинтересован в увеличении инвестиций, чтобы его режим мог нанимать молодых людей в гораздо большем количестве, чем сейчас, и потому те, по его словам, все чаще «вынуждены мигрировать».

Набравшись опыта, косовская молодежь потянулась в ЕС за реализацией полученных знаний.