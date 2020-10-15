Косовский «премьер» пригрозил остановить переговоры, если Белград не признает сепаратистов

15.10.2020, Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Косово Авдулла Хоти заявил, что не пойдет ни на какое промежуточное соглашение, которое оставит проблему Косово открытой.

Об этом глава косовского «правительства» заявил ABC News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не буду торговать территорией Косово или идти на уступки, – заявил Хоти. – Не будет никакого промежуточного решения, которое оставит проблему открытой, как сейчас. Я работаю в этом направлении, в ближайшие месяцы увидим, что получится. Будет обидно, если мы не придем к соглашению, но что делать!».

Сепаратистский политик заявил, что не станет торговаться и идти на уступки. И на переговоры Приштина в принципе пошла только с целью нормализации отношений, решения всех вопросов в соответствии с международными принципами.

«Я никогда не пойду на различные «креативные решения», которые ни к чему не ведут», – заключил Хоти.