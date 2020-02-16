Косовский «премьер» устроил скандал в Мюнхене

16.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Новый косовский «премьер» Альбин Кури заявил, что лоббируемый США договор о возобновлении железнодорожного сообщения с Белградом «продавливается» через его голову.

Об этом сообщили балканские медиа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На конференцию по безопасности в Мюнхене «президент» Косово Хашим Тачи улетел отдельно от недавно избранного «премьера» Альбина Курти. Без участия последнего между Приштиной и Белградом при посредничестве спецпредставителя президента США Ричарда Гренелла был заключен протокол о намерении возобновить жд-сообщение и проложить скоростную трассу.

Это вызвало неудовольствие Курти, который попенял на то, что Тачи не согласовал с ним мюнхенскую повестку, и его не уведомили о намерении заключить подобное соглашение.

Между Тачи и Курти давно существуют напряженные взаимоотношения, «премьер», как сторонник «Великой Албании» (объединения всех земель, населенных албанцами, в одно государство) нередко нелестно высказывался о «президенте», фактически обвиняя того в соглашательстве.

«Мир помог Косово освободиться Сербии, теперь он должен помочь Сербии освободиться от Косово, потому что это только бремя для Сербии, – заявил по сообщению очевидцев косовский премьер в ходе своего выступления на закрытой панели по Западным Балканам, которая проходила в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Слова Курти вызвали ответную резкую реакцию присутствовавшего на мероприятии президента Сербии Александра Вучича, который напомнил лидеру сепаратистов о том, что «Косово является частью Сербии в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН»

«Половина государств-членов ООН и более половины населения мира не признают Косово», – резюмировал сербский президент.

Но это не остудило пыл сепаратистского «премьера», которого впервые представили балканским коллегам. Тот обрушился с критикой в адрес «балканского мини-шенгена», заявив, что эту идею нужно вернуть в рамки Берлинского процесса (проводимые с 2014 года регулярные консультации балканских государств под присмотром ЕС, которые не принесли никаких существенных результатов). А также предложил учредить «балканский план Маршалла», в рамках которого принять в ЕС сразу все шесть государств Западных Балкан.

В свою очередь один из участников дискуссии на форуме (источники не указывают имени) назвал прежние слова Курти о балканском мини-шенгене, как о «четвертой Югославии», которая «выгодна Белграду» – «глупостью».

То, что в среде албанских сепаратистов любые договоренности с Сербией воспринимаются в штыки, подтверждает высказанное после подписания протокола в Мюнхене заявление ветеранов Армии освобождения Косово. Представители вооруженных формирований албанских боевиков, терроризировавших Косово в 90-е, потребовали от правительства «разъяснить» смысл заключенных соглашений.