Косовский «президент» отменил визит в США после обвинений в массовых убийствах

25.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Так называемый «президент» Косово, в прошлом бандит и полевой командир албанских боевиков Хашим Тачи не поедет в Вашингтон на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, поскольку против него выдвинуты серьезные обвинения.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На такой шаг «президент» сепаратистского анклава пошел после того, как узнал, что Специальная прокуратура по Косово обвинила его в похищениях, убийствах, пытках около 100 человек в конце 90-х – начале нулевых. Одновременно аналогичные обвинения были выдвинуты и его подельнику, входившему вместе с Тачи в состав банды под названием «Дреницкая группа» так называемой «Армии освобождения Косово» (UCK), ныне лидеру образованной боевиками Демократической партии Косово и экс-главе косовской «разведки» Кадри Весели. Обвинение также утверждает, что Тачи и Весели активно препятствовали работе трибунала, в том числе запугивая свидетелей.

Нужно отметить, что имя Хашима Тачи уже всплывало в рамках международного скандала в 2011 году, когда швейцарский юрист и правозащитник, член Парламентской Ассамблеи Совета Европы Дик Марти опубликовал доклад «Бесчеловечное обращение с людьми и незаконная торговля человеческими органами в Косове». В этом документе докладчик поведал европейской общественности о причастности Тачи, Весели и их подельников к похищениях, пыткам, убийствам и торговлей органами косовских сербов, цыган и лояльных Белграду албанцев. Ранее, в 2008 году, об этом подробно рассказала прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте в своей книге «Охота. Я и военные преступники». Тем не менее, даже после этого Тачи и Весели оставались на свободе, делу не был дан ход, а оба бывших боевика оставались рукопожатными для западной общественности.

Кадри Весели и Хашим Тачи.

Тачи (сидит слева) и Весели (первый справа) в лихие бандитские годы.

Аналогичная ситуация произошла и в случае с лидером другой, конкурировавшей за сферы влияния с «Дреницкой группой» банды в составе UCK – экс-«премьером» Косово Рамушем Харадинаем. Этого военного преступника обвиняли в многочисленных убийствах, пытках и изнасилованиях, но Международный трибунал по бывшей Югославии дважды оправдывал его, его несколько раз задерживали в Европе по запросу Сербии, но впоследствии отпускали. После того, как Специальный трибунал по Косово выдвинул против него обвинения, он летом 2019 года подал в отставку с поста «главы правительства», но продолжает оставаться на свободе и активно заниматься политикой.

Наиболее говорящим в этой связи можно считать прецедент боснийского мясника, командира исламистских вооруженных формирований Насер Орича, на совести которого десятки уничтоженных сербских сел и изуверские убийства более трех тысяч сербов. Несмотря на многочисленные доказательства, трибунал в Гааге поначалу осудил головореза на два года, за то, что тот не препятствовал своим боевикам убивать сербов (хотя тот в свое время сам признавался журналистам, например, в том, что выкалывал глаза и резал головы пленным, а на боснийских рынках продавались видеокоассеты с убийствами «The Best of Naser Oric» ), а затем и вовсе оправдали.

Впоследствии он дважды был судим уже в самой БиГ, в первый раз получив два года только за незаконное хранение оружия, а впоследствии был снова оправдан.

Хашим Тачи в 90-е.

Кадри Весели в составе Армии освобождения Косово.

Обвинения против Тачи и Весели свидетельствуют лишь о том, что в рамках европейского правосудия работают квалифицированные юристы, пытающиеся следовать букве закона, однако при вынесении решений преступникам срабатывают геополитические резоны. Так что вполне возможно, что по итогу нового процесса Тачи и Весели будут оправданы, юридически очищены от совершенных ими злодеяний и снова станут рукопожатными партнерами Запада.