Косовский спецназ прорвался через баррикады. Сербская армия готовится к бою

28.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Сегодня на севере Косово албанским спецназом были арестованы 23 серба и боснийца, часть из которых является представителями полиции.

Об этом, передает из Белграда корреспондент «ПолитНавигатора, во время экстренного выступления в парламенте сообщил президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что целью сегодняшних действий является «попытка завершить криминализацию сербского народа».

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Глава сербского государства рассказал, что всего в операции приняли участие более 100, преимуществено бронированных автомобилей.

«На сегодняшний день 23 лица сербской и боснийской национальности были арестованы на территории трех муниципалитетов: Косовской Митровицы, Лепосавича и Зубин-Потока. Люди более чем обеспокоены, – сказал Вучич.

Он напомнил, что Белград предвидел подобное развитие событий, а потому 17 мая местной и международной общественности, представителям ЕС было заявлено, что албанцы готовятся арестовать десятки людей на севере Косово под предлогом борьбы с организованной преступностью и коррупцией с целью вызвать большое беспокойство и страх.

Вучич также заявил, что жители Зубин-Потока по-прежнему остаются в очень сложной ситуации, поскольку безоружными выступают против членов албанских экстремистских группировок, одетых в форму.

«Прежде всего, конфликт произошел в Вараге, где в ущелье албанские спецназовцы прорвались через три баррикады. У сербов не было никакого оружия, и у нас есть доказательства и записи того, что албанцы стреляли на поле боя над головой сербов, которые кричали и пытались словесно сопротивляться подразделениям FIT, ROSU и NJSO [различным подразделениям косовской полиции]», – отметил сербский президента.

По его словам, в технической школе в Зубин-Потоке произошли избиения сербов, албанский спецназ врывался в дома граждан и все ломал.

Также президент заявил, что связался с офисом ЕС сегодня утром, однако оттуда ответили, что это была полицейская акция против организованной преступности и коррупции.

«Представьте себе акцию против организованной преступности и коррупции во главе с Харадинаем?! Это оксюморон», – отметил Вучич.

«Мы неоднократно предупреждали ЕС и связывались с ними, администрацией Брюсселя, с теми, кто является посредниками в диалоге, и знакомили их с ситуацией», – добавил он.

Вучич считает, что для доказательства якобы реальной борьбой с преступностью местные власти арестуют для проформы и нескольких албанцев.

Также президент Сербии заявил, что в случае нарушения конституционного порядка и нападений на сербов на севере Косово и Метохии «мы будем защищать наш народ».

Утром он в качестве верховного главнокомандующего уже отдал приказ о полной боевой готовности сербских армий.

«Если есть угроза порядку и жизни людей на севере Косово, наша армия защитит наш народ», – сказал Вучич.

Он сказал, что все полицейские подразделения для специальных назначений находятся в режиме ожидания, добавив, что Сербия не будет ничего скрывать от кого-либо.

«Нам известны серьезные и ужасные последствия, и Белград будет продолжать работу по сохранению мира и стабильности», – заявил Вучич.

Также он сообщил, что Сербия получила от представителей НАТО уведомление о том, что акция на севере Косово была направлена ​​против организованной преступности и коррупции, и поэтому натовцы не планировали вмешиваться.

«То же самое я слышал от представителей Европейского Союза. Они призвали сербов умереть под предлогом, что сегодняшняя утренняя акция спецназа на севере Косово направлена на борьбу с коррупцией. Мне не нужно больше ничего говорить об этом и давать политические оценки. Я не раз говорил, что мы будем поддерживать мир и стабильность практически любой ценой, но мы достаточно хорошо видим здесь лицемерие», – сказал президент.

При этом глава временных институций Косово Хашим Тачи призвал сегодня сербскую общину поддерживать мир и дать поддержку, по его словам, борьбе против организованной преступности.

Приштинский портал lajmi.net сообщил, что Тачи заявил, что «институты правопорядка нуждаются в наибольшем доверии и поддержке общества в бескомпромиссной борьбе с организованной преступностью, контрабандой и коррупцией на всей территории Косово».

Он также утверждает, что сегодняшняя полицейская операция была проведена «на благо всех граждан без каких-либо различий».

Председатель Президиума Боснии и Герцоговины Милорад Додик сказал в интервью Срне, что операция албанского спецназа нанесла серьезный удар по хрупкому миру в Косово и Метохии.

Додик подчеркнул, что государство Сербия имеет право защищать свой народ, который остается незащищенным даже от международных сил КФОР, которые должны ему гарантировать безопасность, равно как и албанцы в Косово и Метохии.

«Объяснение факта нападения утром на севере Косово и Метохии борьбой с преступностью не имеет смысла. Потому что для того, чтобы привлечь людей к ответственности, вам не нужно посылать спецназ с сиренами, которые беспокоят все население в Косово и Метохии», – сказал Додик.

По его словам, особенно странно, что таким образом были арестованы и представители полиции.

«Они могли бы быть мирно арестованы на своих рабочих местах, если бы были реальные основания для их задержания. Поэтому совершенно очевидно, что речь идет не о борьбе с преступностью. Это борьба с оставшимися сербами в Косово и Метохии спровоцировать их новый исход», – заявил Додик.

Посол РФ в Сербии Александр Чепурин в своем аккаунте в Twitter также высказался о данной ситуации.

«Мы решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косово и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям», – заявил дипломат.

Посол РФ в Сербии Александр Чепурин

По последним сообщениям, спецназ ROSU в Зубин-Потоке жестоко избил около 100 местных сербов после того, как разбил баррикады в Вараге.

Согласно новостям, сотрудники милиции снесли кафану «Радич-Поле», в котором избивали прикладами сербов. По некоторым сведениям, среди пострадавших были и старики. Также боевики применяли светошумовые гранаты, переворачивали автомобили.

По сообщениям местных СМИ в город выехал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.