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Ситуация в четырех муниципалитетах на севере Косово остается мирной, но при этом настолько хрупкой, что даже обычная петарда может привести к конфликту и эскалации невообразимых масштабов.

Косовска Митровица, Звечан, Лепосавич и Зубин Поток, где проживает около 70 000 сербов, пребывают в постоянном страхе. Вокруг административных переходов Яринье и Брняке, муниципалитетов Лепосавич и Зубин Поток образовалось своего рода кольцо, где косовские полицейских ROSU обустроили укрепления.

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При этом на севере края нелегально открылась база, которая была сделана всего в полутора километрах от официального перехода в Ярине.

Последней провокацией, по мнению официального Белграда, является строительство базы, которую строит Приштина в деревне Ябука, на площади около десяти гектаров, без каких-либо пояснений, чья это земля.

Местное руководство муниципалитета Зубин Поток заявляет, что с ними никто со стороны временных институтов Приштины не связывался, а сербы, на чьей земле уже работает техника, утверждают, что ее отобрали.

О том, что Альбин Курти не отказывается от своего намерения оккупировать север с одобрения западных наставников, свидетельствует и тот факт, что в четверг на озере Газиводе появились быстроходные катера косовской полиции, которые, как заявили представители Приштины, «контролируют все Газоводе».

На вопрос, оправдан ли страх перед сербами и есть ли место рассказу о том, что «на севере Косово каждую секунду может вспыхнуть война», Веролюб Петронич, специалист безопасности в организации «Гуманный центр Митровица», отвечает, что сербы справедливо боятся.

«В муниципалитете Зубин Потоке создается новая косовская полицейская база, которая будет скорее военной, чем полицейской. А появление двух быстроходных полицейских катеров на озере Газиводе усилило тревогу жителей этого района, а также сербов в трех других муниципалитетах», – подчеркнул он.

Нарративы политиков также являются потенциальными триггерами новых конфликтов, которые могут перерасти в вооруженное столкновение.

Что особенно беспокоит, так это облавы на дома спецназа ROSU, обыски, а также тот факт, что первая группа полиции уже без разрешения глав сербских муниципалитетов патрулирует север.

Петронич также указывает, что «страх сербов еще больше усилится с 15 октября из-за неопределенности того, что принесет 1 ноября».

«В инструкции косовского правительства указано, что транспортные средства владельцев, не согласных на перерегистрацию, будут конфискованы, то есть, как говорится, «национализированы», — отметил эксперт.