Косовский «суд» отпустил на свободу албанского боевика, стрелявшего в 11-летнего сербского мальчика

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Суд косовского Урошеваца отменил содержание под стражей на домашний арест для бойца так называемых «Сил безопасности Косово» (FSK) Азема Куртая.

На православное Рождество подсудимый расстрелял двоюродных братьев Стефана и Милоша Стояновича 11 и 21 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суд в Урошеваце отменил содержание под стражей для Куртая, и теперь албанский боевик сможет принимать участие в судебном процессе, находясь на свободе. При этом его дело на данный момент находится в Апелляционном суде, где рассматривается вопрос об отклонении обвинительного заключения.

При том, что албанец стрелял в мальчика и молодого человека из пистолета из окна своего автомобиля, ранив старшего брата Стояновича в кисть руки, а младшего – в плечо, после чего скрылся с места происшествия, косовское кривосудие инкриминирует ему лишь применение огнестрельного оружия и создание потенциально опасной ситуации.

Напомним, что инцидент произошел в Готовуше, входящей в сербский анклав Штрпце на юге Косово, когда двадцатиоднолетний Милош и одиннадцатилетний Стефан Стояновичи отправились в ближайший лесок нарубить дубков – бадняк, для рождественского костра (старая сербская традиция, костер из «рождественского дерева» символически греет в родившегося в морозный январь младенца Христа).

При этом, как сообщают адвокаты пострадавших, «косовский суд» даже не уведомил их об изменении меры пресечения для подсудимого, хотя обязан был сделать это, как сторонам судебного разбирательства.

«Я очень обеспокоен, потому что ожидания, не только мои, но и жителей Штрпце заключались в том, что государственные институты сделают все, чтобы защитить не только закон и справедливость, но и Стефана и Милоша, а также некоторых других детей, которые тоже сильно напуганы после произошедшего… Особую тревогу вызывает тот факт, что Азем Куртай по-прежнему является бойцом FSK, и тут ничего не изменилось. У меня нет каких-либо чрезмерных ожиданий, учитывая, как идет процесс… У меня вопрос к представителям международного сообщества – как долго они будут терпеть такое отношение к сербскому народу и что должно произойти еще, чтобы они хоть как-то отреагировали? Этот вопрос я задам в ближайшие дни представителям международного сообщества, с которыми буду говорить», – заявил глава сербского анклава Штрпце Далибор Евтич.