Косовских боевиков впервые отправят в зарубежную миссию

16.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Командующий «Силами безопасности Косово» (FSK), «генерал-лейтенант» Рахман Рама заявил, что в начале марта подчиненные ему боевики отправятся в первую международную миссию.

Об этом Рама заявил KosovaPress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ожидается, что боевики FSK будут служить в составе миротворческой миссии в Кувейте вместе с военнослужащими США. Зарубежная миссия продлится для них шесть месяцев. Помимо американцев в ней будут принимать участие и другие «страны-партнеры».

«Сейчас мы находимся в технической фазе завершения административных процедур, и я считаю, что в марте у нас будет достаточное количество бойцов, которые отправятся в миротворческую миссию в Кувейте вместе с американскими солдатами, – сказал Рама. – Мы находимся на заключительной стадии завершения оформления документации всех наших бойцов, которые будут частью этой миссии».

По словам Рамы, отбоя от желающих отправиться в Кувейт не было (особенно если учесть уровень жалования бойцов международной миссии), но отбор боевиков производился в соответствии с условиями «страны-партнера», то есть США. Также командир боевиков выразил надежду, что по окончании этой миссии FSK ждут и другие аналогичного планы с другими «странами-партнерами».

«Есть политические проблемы, связанные с непризнанием (Косово – ред.)_ некоторыми странами-членами НАТО, но мы предложили свои услуги всем партнерам, есть страны, которые выразили готовность, но есть некоторые процедуры, которые необходимо решить в будущем….Тем не менее, в каком-то смысле мы сломали лед, мы готовы, у нас есть силы, бойцы и вооружение, и наша цель – взаимодействовать с партнерами, и мы задали этот стандарт», – похвастался Рахман Рама.

Напомним, что Силы безопасности Косово существуют при поддержке США и НАТО вопреки Резолюции 1244 СБ ООН. Тем не менее, Приштина заявила о старте процесса их преобразования в полноценную армию.