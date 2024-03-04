Косовское кривосудие выпускает на свободу албанцев, нападающих на сербских детей и подростков

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Двух взрослых албанцев, напавших на сербских подростков с ножом в косовском Лапле-Село, косовские власти отпустили домой, оштрафовав за нарушение общественного порядка и спокойствия.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сотрудники так называемой косовской полиции идентифицировали и задержали двух албанцев из Янева, подозреваемых в участии в инциденте в Лапле Село, когда те пристали к небольшой группе несовершеннолетних сербов и, угрожая ножом, заставляли их кричать «Тачи президент!» (экс-«президент» Косово, криминальный авторитет и полевой командир албанских боевиков, находящийся под судом в Гааге) – и оскорблять президента Сербии.

Давая объяснение в участке, задержанные завили, что пошутили и не собирались подвергать чью-либо жизнь опасности. После чего их отпустили, выписав небольшой штраф.

Ранее суд косовского Урошеваца отменил содержание под стражей на домашний арест для бойца так называемых «Сил безопасности Косово» (FSK) Азема Куртая (на фото). На православное Рождество 2023 года тот расстрелял двоюродных братьев Стефана и Милоша Стояновича 11 и 21 лет.

Сегодня состоялось заседание муниципальной скупщины сербского анклава Штрпце, в ходе которого председатель муниципалитета Далибор Евтич вступил из-за этого прецедента в спор с представителями правящей в Косово албанской партии «Самоопределение». В частности, сербский глава, отчитавшись за минувший год, отметил, что освобождение Куртая сильно расстроило местных жителей, потому как очевидно было его намерение убить юных сербов.

«То, как вы сказали, что это было покушение на убийство, неверно. Это может быть ваше мнение. Роль, которую вы играете в обществе, очень велика, поэтому очень важно, чтобы мы не судили и не давали информацию гражданам до завершения расследования. Я слушала заявление подсудимого о том, что это было в порядке самообороны. Чтобы стать военнослужащим армии Косово, нужно пройти множество тестов и быть ответственным человеком, и я не знаю, почему целью этой акции стали дети», – вступилась за соплеменника при помощи обычной демагогии представитель «Самоопределения» Альбина Азизи, обвиняя Евтича в политизации инцидента.

Отвечая, глава муниципалитета заявил, что случай с ранением сербских подростков – это не политизация, а вопрос выживания.

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«Вы говорите, что тот, кто стрелял, сделал это в порядке самообороны. Но даже вор, будучи пойман на краже, говорит, что он это сделал, потому что он был голоден, и скажет все, что поможет ему сделать наказание, которое последует, как можно более легким», -отметил сербский градоначальник.