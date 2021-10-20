Косовское «правосудие»: шесть лет за «принуждение албанцев пить и петь сербские песни»

20.10.2021 21:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Коллегия «Верховного суда Косово» подтвердила приговор сербу Ненаду Арсичу из Чаглавицы – шесть лет лишения свободы за «военные преступления».

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ходатайство о защите законности защиты осужденного Н.А., поданное на решение суда первой инстанции в Приштине от 24 декабря 2020 года и решение Апелляционного суда Косово, отклонено как необоснованное», – говорится в решении коллегии «Верховного суда Косово».

В 2020 году Аршич был признан виновным в военных преступлениях против мирного албанского населения, совершенных в 1999 году. Инцидент произошел в районе «Эмшир» в Приштине. Согласно приговору, серб «заставлял жертв Й.Ш. и С.Ш., которые до сих пор страдают, пить алкоголь и петь сербские песни».

В приговоре говорится, что показания свидетелей оцениваются в целом, как достоверные и последовательные, и что «Верховный» суд полностью одобрил выводы судов нижней инстанции.