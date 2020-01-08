Косовское псевдогосударство погружается в очередной политический кризис

08.01.2020, Москва, Елена Острякова

Сегодня истекает срок ультиматума, который «президент» самопровозглашенного Косово Хашим Тачи выдвинул Альбину Курти – лидеру партии «Самоопределение», победившей на недавних внеочередных «парламентских выборах».

«Я надеюсь, что господин Курти в течение 48 часов сможет выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра, поскольку народ, парламент, наши союзники ожидают от него этого. Дальнейшее промедление приведет к большому разочарованию народа Косово и риску возникновения совершенно ненужного конституционного кризиса», – написал Тачи в своем «фейсбуке» вечером 6 января.

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Как сообщает региональный сайт Balkan Insight, Курти уже дважды отклонил предложение Тачи выдвинуть кандидатуру нового «премьер-министра». Ожидают, что «Самоопределение» предложит кандидатуру самого Курти, однако проблема в том, что эта «партия» никак не может договориться о коалиции с потенциальным союзником – националистическим Демократическим союзом Косово (ДСК).

Аналитики не исключают возможность проведения досрочных выборов, поскольку ДСК грозится выйти из коалиции, если «Самоопределение» не согласится с кандидатурой «президента», а также определением функционала премьер-министра.

При этом албанские политики совершенно не учитывают интересы меньшинств, в том числе и сербского населения, несмотря на то, что его кандидаты набрали большинство голосов в анклавах, а значит имеют право на несколько позиций в правительстве.

Ни один из последних четырех «парламентов» Косово не смог завершить полный срок полномочий.