Косовского серба приговорили к восьми месяцам тюрьмы

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Суд первой инстанции в Приштине приговорил сербского студента Николу Недельковича, арестованного 28 июня в мемориальном комплексе Газиместан на Косовом поле, к восьми месяцам тюремного заключения. Его обвинили якобы в «разжигании межнациональной розни и нетерпимости».

Формальной причиной, по заявлению полиции стало то, что молодой человек якобы сказал «Убей шиптара [албанца]», «Косово — это Сербия», «Все – Россия, а Косово – Сербия». При этом единственным «свидетелем» этого происшествия является полицейский, который взял его под стражу.

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Как сообщает Kosovo Online, время, проведенное в тюрьме, будет включено в приговор Недельковичу. Он также обязан заплатить 80 евро за судебные издержки.

На сегодняшнем слушании сначала были допрошены свидетели, а затем Неделькович, который вновь не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Серб находится под стражей в северной части Косовской Митровицы более двух месяцев.

Неделькович был арестован во время празднования Видовдана в Газиместане, в момент, когда он выходил из мемориального комплекса. Он впервые посетил Газиместан в этом году во время празднования Видовдана.

Он признал судье, что недолго держал флаг с надписью «Не предадим», чтобы сфотографироваться, и единственное, что он сказал, было «Косово», «Сербия», однако все люди скандировали эти слова во время панихиды в Газиместане.

Мать осужденного отмечает, что ее сын – обычный студент, примерный молодой человек, который ни разу не был судим и не совершал никаких преступлений. После выхода из зала суда она заявила журналистам, что решение было скандальным и политическим.

«Мы не ожидали этого. Это чисто политическое дело. Ребенка без всякой вины осудили, он ничего не сделал. В том, что обвиняют его, можно было бы обвинить кого угодно в Газиместане. Так что всем тысячам людей, может быть, даже больше, чем было, всем можно было это сказать. Они привели лжесвидетелей, которые явно лгали. Все подстроено», — сказала Слободанка Неделькович.

Скандальное решение суда осудила основная партия косовских сербов «Сербский список». Приштина продолжает практику осуждения сербов без каких-либо доказательств и на основании показаний лжесвидетелей, говорится в пресс-релизе партии.

«Сегодняшний приговор показывает истинное лицо миража, который сотворил Курти, который, по его словам, является оазисом демократии и уважения прав. Однако на самом деле он является казематом для сербов, против которых беспрецедентно осуществляется систематическое институциональное насилие на территории Европы и на глазах у всего мира» – говорится в заявлении партии.