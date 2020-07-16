Косовскому сепаратисту хочется очередного судилища над сербами

16.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Возмущенный обвинениями прокуратуры Специального суда по Косово в отношении маститых военных преступников Хашима Тачи и Кадри Весели, профессор международного права Бесфорт Рецай потребовал создания Специального суда по преступлениям сербов в Косово.

Об этом Рецай сообщил KosovaPress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рецай высказал мнение, что акцент Международного суда на преступлениях боевиков «Армии освобождения Косово» (UCK) не верен, и его нужно перенести на преступления сербов (югославской армии и подразделений МВД, проводивших контртеррористическую операцию против вооруженных сепаратистских банд в 1998 – 1999 годах – ред.). При этом он обвинил Сербию, в том, что она не занимается расследованием подобных преступлений.

«Было выявлено менее двух процентов преступлений сербов в Косово, – считает Рецай. – Нет случаев, когда конкретные лица предстали перед судом за совершенные преступления, такие как бойня в Рачаке. Я считаю, что международное сообщество не достаточно эффективно отреагировало на преступления Сербии в Косово. Я считаю, что, прежде всего, международное правосудие должно сосредоточиться на преступлениях, совершенных Сербией, которая была агрессором. Единственное решение для того, чтобы добиться справедливости – создать суд по сербским преступлениям или использовать для этого Международный уголовный суд».

О квалификации этого «эксперта» можно судить по его высказываниям. Так, в годы правления прозападных демократов в Сербии, в Гаагу была выданы представители командования югославской армии и МВД, осуществлявшее контртеррористическую операцию в Косово, большинство офицеров были осуждены на большие сроки.

Что же касается «бойни в Рачаке», то речь идет о грязной мистификации, позволившей НАТО вмешаться в косовский конфликт. Это албанское село было превращено боевиками UCK в хорошо укрепленную базу. Когда руководству контртерроистической операции стало известно, что в селе из гражданского населения остались несколько стариков, было решено о штурме населнного пункта, о чем было уведомлено руководство ОБСЕ.

В ходе успешной операции были убиты сорок боевиков, но впоследствии полицейским и армейским силам пришлось отступить под напором пришедшей из вне банды. Прибывший на место руководитель Контрольной миссии ОБСЕ в Косово и Метохии американец Уильям Уокер обнаружил в населенном пункте «расправу над мирным населением».

Однако выводы белорусских и финских криминалистов дали противположные результаты: убитые были мужчинами призывного возраста, на их пальцах имелись характерные мозоли и следы пороха, а их гражданская одежда оказалась на удивление целой при наличии полевых ранений на телах и не запачканной кровью – на основе этого криминалисты сделали заключение, что трупы убитых боевиков попросту переодели в гражданскую одежду.

Подразделения МВД Югославии накануне штурма села Рачак.

Впоследствии выводы криминалистов подтвердил и директор Института судебной медицины Гамбурга Клаус Пюшель, но это уже не помогло: откровенный фейк о «бойне в Рачаке», как и о «геноциде в Сребренице» и по сей день используется в качестве оправдания оккупации Западом территории Западных Балкан.

Эксперты осматривают тела убитых боевиков.