14.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Брат сепаратистского «премьер-министра» Косово Рамуша Харадиная Даут и нынешний «президент» края Хашим Тачи должны в ближайшие дни явиться на Специальный суд в Гааге. Там будет слушаться дело о преступлениях, совершенных членами террористической «Освободительной армии Косово» в отношении сербов и других групп не албанского населения в конце 1990-х.

Пока не известно, в каком статусе прибудут официальные лица из Косово – обвиняемых или свидетелей, отмечает сербское издание Blic.

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«Вопрос в том, пойдут ли эти двое в качестве свидетелей или обвиняемых. Тем не менее показательно, что большинство из тех, кто находился в статусе свидетелей, были допрошены в Приштине», – цитируется в публикации мнение информированного источника.

Собеседник издания не исключил, что контролируемый Западом судебный процесс может быть срежиссирован таким образом, чтобы в итоге обелить сепаратистскую верхушку, а в качестве виновников выставить сербов – защищавших целостность своего государства и пытавшихся дать отпор инициаторам резни в Косово.

По данным источника, на прошлой неделе на трибунале давал показания «спикер парламента» Косово Кадри Весели, однако он пытается скрыть свое присутствие на суде.

Весели известен резкой воинственной антисербской позицией, он выступает против компромиссов с Белградом.

По мнению источника, Рамуш Харадинай хорошо «подготовился» к поездке на трибунал – «любой, кто мог рассказать что-либо о его преступлениях, исчез с лица земли».

Как утверждают в Белграде, под руководством этого руководителя бандформирований террористами было убито более 300 сербов, а также похищено около 4 тысяч человек.

Харадинай был обвинён в конце 90-х годов сербскими властями по 108 пунктам уголовного кодекса в терроризме, убийствах гражданских лиц и т.д.

В 2005 году обвинения были выдвинуты и Гаагским трибуналом. Однако из 98 свидетелей девять были убиты или умерли при невыясненных обстоятельствах, часть впоследствии отказалась от показаний, остальные не явились в суд.

Ситуация несколько осложняется для Харадиная после политического конфликта с братом Даутом, депутатом от «Альянса за будущее Косово».

Издание Blic допускает, что косовскую верхушку все же могут ждать неприятные сюрпризы. Сербские журналисты цитируют заявление приштинского адвоката Тахира Ресая, аккредитованного Специальным обвинением в качестве представителя двух других лиц, имена которых он не назвал:

«В этом месяце у меня появятся еще два клиента, которые прибудут в специальную прокуратуру, но я не буду называть их имена. У меня также были другие, которые были допрошены, и общественность не была проинформирована об этом, потому что они не хотели», – сказал Ресай.