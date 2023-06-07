Кость Бондаренко: Украина имеет одни плюсы от подрыва Каховской ГЭС

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После разрушения каховской дамбы самый очевидный выгодополучатель – это Украина, как в военном, так и в политическом плане.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста рассказал киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исходя из различных моделей контрнаступления Украины, исходя из прочих моментов, можно говорить, что Украина получила определённые преимущества в данной ситуации. Понятное дело, что Украина не скажет, что это она сделала, понятное дело, что это Зеленский никогда не признает, этого не признают украинские власти. Но давайте говорить откровенно, что данный подрыв Каховской ГЭС создаёт более предпочтительные условия именно для украинской стороны. Как в военно-тактическом плане, так и в плане политическом. А что касается мирных жителей, в годы войны, как бы это ни казалось циничным, ни одна сторона не думает именно о благе мирных жителей, их не принимают в расчёт», – объяснил эксперт.

Он более подробно рассказал о «плюсах», которые получает Киев от подрыва плотины.

«Украина получает возможность более лёгкого форсирования Днепра, несмотря на то, что получается разлив, но затоплены минные поля. Второй плюс – возникают проблемы с поставками воды в Крым, то, что постоянно использовала Украина до российского вторжения как один из козырей. Третий момент – ставится под угрозу работа ЗАЭС, потому что системы охлаждения подпитывались до последнего момента из Каховского водохранилища. Дальше, демонстрируется неспособность российской армии контролировать ситуацию в той зоне, которую они оккупировали. То есть реально это показывает, что сегодня тактическое преимущество на стороне Украины», – сказал Бондаренко.