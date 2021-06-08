08.06.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Разнообразным украинским випам – как действующим, так и отставным – продолжает икаться вовлеченность в американские политически интриги и коррупционные скандалы последних лет.

Теперь «костлявая рука кармы» добралась до Юрия Луценко – почетного алконавта всея Украины, и по совместительству экс-генпрокурора и кума Петра Порошенко.

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Историки вопроса помнят, что когда Хиллари эпически проиграла Дональду, команда победителей во главе с доверенным адвокатом Трампа Руди Джулиани носом рыла землю в разных уголках мира собирая доказательства как демокоррупции, так и намеренной фальсификации компромата с целью «сбить» с предвыборной орбиты конкурента демократов.

На Украине такой деятельностью под негласным кураторством посольства США во главе с послом Мари Йованович, занимались созданные при участии американцев спецслужбы и прикормленные «империей добра» грантовые активисты вроде нынешнего «почетного железнодорожника» Сергея Лещенко. Именно их усилиями был запущен фейк о так называемой «амбарной книге Партии регионов» с расписанными в ней суммами взяток разного рода политикам и чиновникам, среди которых затесался бывший политтехнолог Трампа Пол Манафорт.

Раздув скандал на родине героя, демократы добились отставки, а затем и осуждения Манафорта, но сбить Трампа это им не помогло. Зато, после проигрыша Клинтон пошла обратка. И теперь уже администрация Трампа начала раздувать «Байденгейт». А заодно – в период украинского «междуцарствия» – когда Порошенко уже все, а Зеленский еще нет, посыпалась и украинская клиентела демократов.

Так, лично заметавший под лавку улики против Байдена Юрий Луценко, весной 2019-го неожиданно заявил, что послица США лично посол США передавала ему список «определенных людей», которых просила не преследовать. Тогда же в интервью влиятельному американскому The Hill Луценко поведал о загадочной судьбе 4 миллионов долларов американской помощи на реформирование украинской Генпрокуратуры. Которые, по его словам, были выделены, но на Украине их никогда не получали.

Позже Луценко дал по этим вопросам заднюю, но осадочек, как говорится, остался. А один из фигурантов коррупционных разоблачений- соросенок Лещенко, выступил с блогом на «Украинской правде», где написал, что Луценко, обвинив американскую послицу Йованович, «выстрелил сам себе в ногу» (цитата): «Луценко думал, что США сдадут Йованович из-за амбарной книги Януковича. Он забыл (а скорее – не знал), что американцы своих послов защищают до последнего. Надо было смотреть фильм “Операция Арго”. Особо трепетно Штаты относятся к своим послам после убийства в Бенгази посла США в Ливии. И они защищают их от вражеских атак, независимо, физические это выпады или словесные».

Спустя два года, когда американское «колесо генотьбы» совершило очередной поворот, Луценко смог убедиться в справедливости сказанного. Команда победителя Байдена начала собственное расследование теперь уже против расследователей Джулиани. В ходе которого, как сообщает СNN, федеральные прокуроры исследуют электронную почту ряда бывших руководителей Украины.

Рассекречены сообщения из электронной почты и учетных записей iCloud Юрия Луценко и экс-главы налоговой службы Украины Романа Насирова, а также информация со смартфона и iPad украинского лоббиста Трампа Александра Левина.

Американская прокуратура вменяет Джулиани, что тот, в нарушение штатовских законов о лоббировании добивался отставки тогдашнего посла в Киеве Мари Йованович. А Луценко, в ящике электронной почты которого копались прокурорские и ФБР, оказался ценным свидетелем обвинения. Выяснилось, что бывший генпрокурор засветился в ходе нескольких приватных встреч с Джулиани.

Кроме того, ряд экс-чиновников Госдепа наябедничали следствию, что Луценко играл активную роль в кампании за смещение Йованович. Так, Луценко в интервью уже упомянутому The Hill убеждал американскую аудиторию, что Йованович негативно отзывалась о Трампе. Что, несомненно, было подшито к делу и стало одним из аргументов для перевода экс-послицы из Киева.

Припомнили Луценке и его призывы двухгодичной давности к возбуждению уголовных дел против Байдена, и его сына Хантера. В общем, не сумев толком оказаться полезным республиканцам, незадачливый кум Порошенко рискует по полной огрести от злопамятных демократов.

Неприятности Луценко рикошетом ударили и по Порошенко. Причем, довольно смешным образом. В то время, как в американском издании The National Interest вышла явно заказная статья о прегрешениях экс-генпрокурора, какие-то мудрецы с Банковой решили подсуетиться и ударить по «гетьману» с тыла и организовали свою заказуху – на страницах не менее влиятельной New York Times. Где речь шла о том, что хрен с ним, с Луценкой – это мол, так, мелкая сошка. Вы лучше за его кума и покровителя Петра Порошенко возьмитесь, как следует. Вот, где всем коррупционерам коррупционер и враг Америки по совместительству.

Вопрос о том, удастся ли Луценко выскочить невредимым из этого американского скандала, пока что остается открытым. Впрочем, некоторые персонажи украинской политики отличаются редкостным везением и непотопляемостью, несмотря на обстоятельства.