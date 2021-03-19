«Костя, сними эту х…ню», – Порошенко в администрации матерится и говорит по-русски

19.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Попавший под санкции США за обнародование во время американских выборов компромата против Джо Байдена депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал новую порцию прослушки.

На этот раз она посвящена не коррупционным деяниям Байдена на Украине, а прямому вмешательству в дела «незалежной» – Вашингтон диктует Петру Порошенко требования по нанесению ударов бизнес-империи олигарха Игоря Коломойского, который рассматривается американцами как преграда для полного контроля над бывшей советской республикой.

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Байден, в то время вице-президент США, звонит Порошенко и обсуждает конфискацию в пользу государства «Приватбанка» Коломойского. Запись датирована декабрем 2016-го года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На записи человек с голосом, похожим на Байдена, говорит: «Безвизовый режим и «нидерландский вопрос» выглядят решенными. Как только я увижу позитивные заявления ЕБРР и МВФ, я после окончания нашего разговора также сразу опубликую заявление о том, что по моему мнению, национализация «Приватбанка» стала достойным выходом из ситуации, и мы надеемся на лучшее», – заявил Байден Порошенко.

Сразу после этого в рабочем кабинете президента Украины произошел разговор с участием Порошенко, министра иностранных дел Павла Климкина и главы Фонда гарантирования вкладов физлиц Константина Ворушилина. Интересно, что на записи президент страны разговаривает на русском языке и часто матерится.

«ПолитНавигатор» приводит текст разговора Порошенко с Ворушилиным:

Порошенко: Я сказал, мне с утра привести, б…ть, Куцика. Почему не привели?

Человек 1: Я сказал, что он находится в Администрации.

Порошенко: Ты е…улся что-ли (смеется)? Быстро приведи сюда Куцика. Алло!

Ворушилин: Здравствуйте.

Порошенко: Костя, я знаю, что уже получили, смотрят балансы… но если у тебя возникают проблемы, когда они сутки не могут подписать в Днепропетровске нотариуса…

Ворушилин:… (неразборчиво)… они потеряли где-то два часа… (неразборчиво)… мы наверстаем это, проблема в том… (неразборчиво) все это надо разворачивать…

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Шлапаку и скинь с себя «на» пробел «х…й» с себя эту х…ню. Костя, ты слышишь меня или нет?

Порошенко: Костя, возьми к себе юристов! Потом быстро передай это за полчаса. Пусть Соловьева передаст Шлапаку.

Порошенко: И скинь с себя «на» пробел «х…й» эту х…ню. Костя, ты слышишь меня или нет?

Порошенко: Вот я… Во-первых, если ты говоришь одновременно со мной, то ты меня не слышишь.

Порошенко: Вот у тебя самая важная задача! По бэйл-ину! Выписать по беспределу любую бумагу и передать все это Шлапаку.

Порошенко: Почему? У них есть мощная юридическая команда и из тебя сделают дурака. Сделай так, пожалуйста, как я говорю.

Порошенко: Очень тебя прошу. Три восклицательных знака! До конца дня передать.

Порошенко: Сейчас, чтобы Гонтарева, когда идет на коммуникацию, чтобы уже имела решение по Шлапаку, что они могли это объявить.

Порошенко: Делай и вовлекай ресурс правительства в эту структуру. Не оставляй себе все. Это горячий каштан.

Ворушилин: Хорошо. Я вас понял.

Порошенко: Так ты день потерял.

Ворушилин: Петр Алексеевич, еще не потерял. Дело в том, что любой…

Порошенко: Костя, когда в следующий раз ты решишь спорить с президентом, ты крепко подумай.

Порошенко: Если я тебе говорю, что ты день потерял, ты говоришь: «Есть. Так точно. Виноват. Исправлюсь».

Порошенко: Ты в каком звании закончил службу?

Ворушилин: Капитаном. Вот дорос…

Порошенко: Капитан? Значит, я готовлю приказ на разжалование до старшего лейтенанта.

Порошенко: Еще раз, б…дь, ты будешь вести себя подобным образом, в условиях войны, следующим будет не лейтенант. А расстрел.

Ворушилин: Так точно. Понял.

Порошенко: Вот теперь «так точно, понял» – правильный ответ. Давай! Б…дь.

Порошенко: П…дец б…дь. Не пускают в банк, потому что ни один нотариус в Днепропетровске отказывается завершить полномочия.

Климкин: Даа! Если в синагогу не зашел… Ну как же.

Порошенко: Просто киздец.