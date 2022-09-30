«Котел вокруг Лимана почти замкнулся»: без срочной деблокады город будет потерян

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Новости Украины

Красный Лиман попал в оперативное окружение. Вполне вероятно, что союзным силам придется оставить город.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают военкоры и телеграм-каналы, отслеживающие обстановку на фронтах СВО.

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Еще вчера поздно вечером «Военный осведомитель» писал:

«По предварительной информации, Лиман находится в оперативном окружении. На севере противник прорвался к Дробышево и Ставкам, на юге к Торскому и Ямполю».

Карта к исходу 29.04.

Уже утром проект военкора Семена Пегова WarGonzo сообщил, что Дробышево и Ямполь оказались в серой зоне.

«Наши подразделения вынуждены отойти из Ямполя и Дробышево. Противник наращивает огневое воздействие и штурмовое давление. Красный Лиман занимает круговую оборону. Пути снабжения обстреливаются», – указал WarGonzo.

Признает оперативное окружение и военкор Александр Коц.

«По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру, по факту, находится в «серой зоне», нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана. Ситуация в районе Красного Лимана критическая. Отвечая на сотни ваших вопросов, я не знаю, почему сюда не подтягивают резервы, почему бьют ракетами и Геранью по Днепру и Николаеву, а не по наступающим на Лиман. Но я знаю, что после сегодняшнего дня у нас не остается выбора, кроме как освобождать ВСЮ территорию ДНР. Об этом говорит Конституция Российской Федерации, об этом говорит наша военная доктрина. Но героям в Красном Лимане от этого, конечно, не легче», – пишет Коц.

Военный обозреватель Борис Рожин не исключает, что угроза «окружения может вынудить отступление из Красного Лимана, чтобы сохранить войска, как это было сделано при отходе из Изюма».

«Варгонзо» сообщает, что наши войска отходят из Ямполя и Дробышево. Значит можно ожидать в ближайшие дни постепенного отхода и из Красного Лимана, чтобы избежать окружения. Можно констатировать, что командованию направления до сих пор не удалось стабилизировать этот участок фронта. Резервы либо отсутствуют, либо по каким-то оперативным причинам придерживаются», – подчеркивает Рожин.

Ответ на вопрос, почему не подтягивают на Лиманское направление резервы, попытался дать военкор Геннадий Дубовой.

«Каждый день задают вопросы такого рода: «Почему не подтягивают резервы, почему бьют ракетами и Геранью по Днепру и Николаеву, а не по наступающим на Лиман?». Отвечаю сразу всем. Потому что всё взаимосвязано. И с чего вы взяли, что «не подтягивают» резервы? Война – не блокбастер, где сюжет сверхдинамично разворачивается в соответствии с ожиданиями зрителей. Поучаствуйте – и поймёте, почему всё не так быстро», – говорит Дубовой.

Более полную по состоянию на 10.00 сегодняшнего утра сводку дает военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

«Котел» вокруг Лимана почти полностью замкнулся. Сообщение через дорогу на Торское находится под огневым контролем противника. Накануне на участок был переброшен 503 гвардейский мотострелковый полк из состава 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии. Кадровые военнослужащие бок о бок с мобилизованными вступили с марша в бой, пытаясь расширить стянувшуюся вокруг Лимана «удавку». После падения Ставок удалось остановить противника на окраине населенного пункта. К северу от Лимана линия фронта проходит по рубежу южная окраина Ставок — северная окраина Заречного. К северу от Заречного украинские ДРГ спокойно переправляются на другой берег реки Жеребец и действуют в районе трассы на Сватово», – говорится в публикации.

Ситуация на утро 30.09.

«К югу ситуация хуже: из Ямполя ВС РФ отошли в Лиман, населенный пункт находится в серой зоне. Аналогичная ситуация в Дробышево: ВСУ удалось прорвать оборонительные порядки ВС РФ и вынудить российские войска отступить в город. ВС РФ продолжают наносить огневое поражение по наступающим подразделениям противника. Но на данный момент Лиманский оборонительный рубеж сузился до административных границ самого города. Если в ближайшее время не будут предприняты экстренные меры по деблокированию Лимана и переброски существенной части резервов, то город вместе с его защитниками падет, а украинские формирования ничего не будет останавливать от развития наступления вглубь российских территорий», – прогнозирует «Рыбарь».

Впрочем, депутат Госдумы отставной генерал Андрей Гурулев, отвечая на вопрос о ситуации в Красном Лимане, призывает не паниковать.

«Идет бой, люди работают, держат оборону, и даже если есть какие-то прорывы, это не значит, что есть повод для паники. Подходят резервы, очень хорошо работает авиация – очень хорошо работает авиация, особенно армейская, артиллерия достойно поражает цели. Вы не представляете, сколько мы там этих хохлов перебили и перебиваем. Да, они туда кидают все что только можно. Но это же и хорошо – пусть кидают, пускай перемалываются, нам потом легче будет наступать. Это работа такая боевая. Поэтому без паники, победим в любом варианте», – сказал Гурулев в опубликованном в своем телеграм-канале видео.