Котёл с «эвакуацией»? Что готовят для ВСУ под Северодонецком и Авдеевкой

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Новости Украины

Формирующийся «котёл» у Лисичанска и Северодонецка может поглотить от шести до десяти тысяч украинских националистов.

Об этом журналистам заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идёт об украинских подразделениях, сконцентрированных сейчас в этих городах и небольших населённых пунктах вокруг них.

«Предположительно по Северодонецку – от двух до трех тысяч личного состава, в Лисичанске – от четырех до шести тысяч личного состава», – сказал Киселёв.

По информации военкора Евгения Поддубного, в целом можно говорить об около 11 тысячах украинских военных.

«Это подразделения 15-го полка нацгвардии, 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ им. Петра Калнышевского, 4-й отдельной бригады оперативного назначения НГУ им. сержанта Михальчука (в/ч 3018). Также это танкисты 17-й бригады, военнослужащие 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Под «крышкой» закипающего котла могут оказаться 111-я и 118-я бригады терробороны. И боевики нацбата «Донбасс». В общей сложности – 11 тысяч человек», – уточнил военкор.

По его словам, некоторые украинские военные уже попали в плен, где рассказали, что на позициях в районе Северодонецка и Лисичанска давно нет высшего бригадного командования и даже офицеров среднего звена.

Кроме того, луганское агентство ЛИЦ опубликовало схему контроля Северодонецка, составленную на основании информации от местных жителей. Правее красной линии – территория уже подконтрольная ЛНР, левее синей – территория подконтрольная ВСУ, территория между линиями – зона активных боевых действий.

Также появились видеокадры от жителей Северодонецка с проходящим на сверхнизкой высоте российским СУ-25.

В ДНР продолжаются бои в Красном Лимане. По информации военкора Александра Коца, противник ещё цепляется за южную часть города и за железнодорожный узел, откуда его выбивают российская артиллерия и авиация.

«Однако бОльшую часть города контролируют наши силы. Оборона ВСУ обречена на «эвакуацию», если не сбежит в ближайшее время», – уверяет военкор.

Также он опубликовал фото «послания», которое оставили ВСУ освободительным силам: «Свинорусы, знайте, мы вернёмся и пожалеете, что не здохли раньше». «Письмо» написано на доске в помещении, похожем на дошкольное учреждение, где украинские националисты традиционно любят устраивать огневые точки и лёжки.

«Возвращайтесь, конечно. Восполним пробелы в русском языке, двоечники», – комментирует Коц.

Журналист из Донецка Сергей Макаренко утверждает, что сопротивление фактически сломлено, и инициатива на стороне Союзных сил.

«Разбитые и рассеянные части украинских военных покидают город, пока ещё есть такая возможность. Ну, те из них, кто остался в живых», – комментирует Макаренко опубликованное видео, где пока весёлые украинские солдаты спешно идут по трассе и шутят, что приходится «тикать».

Также даже украинские паблики публикуют кадры со знаменем Победы, флагами РФ и ДНР над горсоветом Красного Лимана и признают, что ВСУ оттеснены в южную часть. Кроме того, Telegram-канал «Донбасс решает» пишет, что местные жители наблюдают российские войска в микрорайоне «Южный» – «последней точке обороны ВСУ».

На Авдеевском направлении тоже имеются некоторые продвижения. Силы Народной милиции ДНР при поддержке российских войск закрепились вблизи города и планируют перекрыть ведущую к Авдеевки автотрассу со стороны оккупированных Киевом территорий.

«С мест сообщают, что войска ДНР при огневой поддержке ВС России закрепились у Авдеевской промзоны, готовится блокировка трассы на Константиновку, что в свою очередь может затруднить украинским подразделениям подвоз вооружения на свои позиции», – сообщает военкор Евгений Поддубный.

Отмечается, что таким образом постепенно формируется котёл, окружая город с северо-западного направления.

Слова военкора подтверждает командир отдельного танкового батальона ДНР Пётр Ручьёв с позывным «Дизель».

«Самые сильные бои сейчас проходят под Авдеевкой. Мы продвигаемся, но не так быстро, как хотелось, ведь противник готовился, оборона укреплена хорошо. Практически, с восточной стороны авдеевская промзона полностью под контролем ДНР», – цитирует ДАН Ручьёва.

Тем не менее, ВСУ продолжают вести из населённого пункта огонь по окраинам Донецка, в том числе, и из РСЗО.