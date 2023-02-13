«Котла не будет» – эксперты о штурме Угледара

Российская армия, скорее всего, не сможет взять Угледар в классический котёл, потому что, наученные прошлым опытом ВСУ – попытаются вовремя покинуть город.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается боёв за Угледар. Насколько я понимаю, они имеют стратегическое значение. Если мы побеждаем в Угледаре, то берём остальную зону в котёл», – поинтересовался ведущий.

«Не совсем котёл, потому что для этого должен быть прорыв на глубину от пяти до десяти километров. Таким образом, чтобы части, находящиеся в той же Марьинке, тоже при этом оказались в окружении.

Может случиться ситуация, аналогичная с Лисичанском, когда при обороне города подразделения ВСУ оттуда просто вышли, чтобы не оказаться в тактическом окружении.

Угледар нам ценен тем, что линия обороны, которая начинается там, и через Марьинку – идёт в сторону Бахмута, южный фланг начнёт разрушаться. Ну и плюс нависнем над Марьинкой, за которую тоже идут очень тяжёлые бои. Взятие Угледара, в первую очередь, откроет путь к взятию Марьинки, а это тоже один из столпов украинской обороны на Донбассе. Это крушение многолетней обороны противника на этом участке», – сказал Сапоньков.