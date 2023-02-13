«Котла не будет» – эксперты о штурме Угледара

Владимир Гладков.  
13.02.2023 18:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Российская армия, скорее всего, не сможет взять Угледар в классический котёл, потому что, наученные прошлым опытом ВСУ – попытаются вовремя покинуть город.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Роман Сапоньков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия, скорее всего, не сможет взять Угледар в классический котёл, потому что, наученные...

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«Что касается боёв за Угледар. Насколько я понимаю, они имеют стратегическое значение. Если мы побеждаем в Угледаре, то берём остальную зону в котёл», – поинтересовался ведущий.

«Не совсем котёл, потому что для этого должен быть прорыв на глубину от пяти до десяти километров. Таким образом, чтобы части, находящиеся в той же Марьинке, тоже при этом оказались в окружении.

Может случиться ситуация, аналогичная с Лисичанском, когда при обороне города подразделения ВСУ оттуда просто вышли, чтобы не оказаться в тактическом окружении.

Угледар нам ценен тем, что линия обороны, которая начинается там, и через Марьинку – идёт в сторону Бахмута, южный фланг начнёт разрушаться. Ну и плюс нависнем над Марьинкой, за которую тоже идут очень тяжёлые бои. Взятие Угледара, в первую очередь, откроет путь к взятию Марьинки, а это тоже один из столпов украинской обороны на Донбассе. Это крушение многолетней обороны противника на этом участке», – сказал Сапоньков.

В свою очередь, публицист Алексей Анпилогов подчеркнул, что Угледар является господствующей высотой и имеет важное тактическое значение в регионе.

«Угледар – это чисто советский город. Его делали как город возле шахт, пять на десять улиц плотной пяти- и девятиэтажной застройки. Естественная крепость, которая, как мы понимаем по опыту Мариуполя, достаточно сложна к штурму.

Вторая проблема в том, что Угледар – это господствующая высота. С многоэтажек просматривается территория на десяток километров вокруг. Соответственно, даже расчёты с ПТУР могут контролировать достаточно равнинную и открытую местность вокруг города», – резюмировал он.

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